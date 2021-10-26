Необходима ли Украине президентская республика

Кое-что относительно озвученной идеи "нам необходима президентская республика»

Кое-что относительно озвученной идеи "нам необходима президентская республика»

Предполагаю, что социология, которую вынуждены были показать президенту, даже хуже, чем обнародована. И ОП ищет темы, чтобы компенсировать этот негатив (который, как мы уже выяснили, очень чувствителен к подобному). Тема "второго срока, потому что не все успеет", не зашла. Теперь придумали изменение конституционного строя с парламентско-президентской даже не на президентско-парламентскую, а просто на президентскую республику, "жесткую президентскую республику". С чисто путинской аргументацией.

Но выглядит все равно абсурдно. То есть, всех остальных доступных инструментов Зеленскому маловато? Парламентского монобольшинства и полного контроля парламента – вплоть до молниеносной замены спикера на нарушение всех принципов демократии и распределения властных полномочий. Полностью подконтрольного собственному правительству, не то что не коалиционного, а даже без всякого чиновника от другой политической силы, с которым необходимо договариваться, а не просто спустить распоряжение что-то делать или не делать. Подконтрольных силовых структур. В значительной степени подконтрольных местных органов власти. Председателей ОГА. Ну и, конечно, конституционных полномочий президента во внешней политике и в сфере обороны.

То есть, у Зеленского "фулл хауз" на руках, но ему еще для чего-то надо изменить конституционный строй для увеличения собственных полномочий и уменьшения зависимости от членов своей же команды в других ветвях власти. Абсолютно нелогично и безосновательно.

И сделано в неправильное время: на нисходящем тренде такие заявки не делают. Это только раздражает оппонентов. И наш политический класс начнет задумываться над вариантами следующей властной команды, потому что эта входит в пике.