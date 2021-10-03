Скандал навколо Зеленського і "Досьє Пандори" значно збільшили імовірність дострокових виборів

Концентрація неоднозначних заяв на один виступ Володимира Зеленського змушує запідозрити, що це була не надто вдала спроба відволікти увагу від масштабного (на всю планету, фактично) виливу компромату особисто на Зеленського через свіжоопубліковане "Досьє Пандори"

Концентрація неоднозначних заяв на один виступ Володимира Зеленського змушує запідозрити, що це була не надто вдала спроба відволікти увагу від масштабного (на всю планету, фактично) виливу компромату особисто на Зеленського через свіжоопубліковане "Досьє Пандори"

Зеленський в неділю в трускавецькому "Ріксосі" зробив масу дуже дивних заяв і кілька заяв, що цілком тягнуть на публічне зізнання в скоєнні тяжких злочинів проти держави.

Заява щодо провалу спецоперації з "вагнерівцями": "Моє обговорення питання вагнерівців було з Лукашенком по телефону, це правда. Коли вони заїхали автобусами на територію Білорусі, у мене була розмова з президентом, і я йому сказав: там у вас бойовики, й у нас є інформація. Він відповів, що ми вивчимо це питання і обов’язково зробимо все можливе… І все, після цього все". Це зізнання в особистому зливі даних по спецоперації, що призвело до її зриву. З якою метою Зеленський зізнався і цьому - невідомо. Але одночасно він описав свій особистий мотив для зриву спецоперації: нібито до планованого затримання був напряму причетний п'ятий президент. Тобто, важливу міжнародну спецоперацію зірвали лише задля дріб'язкового бажання хоч чимось дошкулити попереднику?

Заява щодо надання РНБО недокументованих функцій аж до прямого залякування громадян і застосування каральних заходів без рішення суду, при тому Зеленський подає це як досягнення: "Щодо РНБО. Це що був реальний орган? Він працював до мене? Були якісь рішення? Та всі казали, що це кладовище. Немає куди дівати міністрів, не можна їх просто звільнити, треба їх туди відправляти. Була реальна Рада національної безпеки та оборони, яка приймала серйозні рішення? Початок війни, серйозна санкційна політика, не віддати Крим, відправити туди війська. Що робила Рада національної безпеки та оборони, коли у нас забирали наші території? Нуль, не один бал, нуль. І тут запрацював орган і виглядає достатньо потужним органом, і так виглядає, що начебто, а що вони собі дозволяють? На місце ставимо зрадників держави. Неправильно це? Немає питань, буде після мене по-іншому. ...Важливо, що в нас з’явилося РНБО. Цей орган запрацював потужно. Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило. Якщо ти зрадник, ми будемо знати, де твоє місце".

Заява щодо особистих мотивів планованої відставки спікера ВР - в тому числі через те, що Разумков видав ОПЗЖ підписні листи за відставку Зеленського (тобто, виконав свої посадові обов'язки). Загалом заяви щодо ВР і спікера констатують свідоме повалення конституційного парламентсько-президентського ладу і порушення системи трьох незалежних гілок влади через пряме управління президента законодавчою гілкою.

Решта заяв також підтримали градус абсурдності, зокрема із бажанням чи не "довічного президентства" за прикладом РФ і РБ.

Концентрація неоднозначних заяв на один виступ президента змушує запідозрити, що це була не надто вдала спроба відволікти увагу від масштабного (на всю планету, фактично) виливу компромату особисто на Зеленського через свіжоопубліковане "Досьє Пандори". Бо одна справа, коли ще 2019-го року про особисту участь Зеленського у виведенні в офшори $40 мільйонів з грошей Коломойського писали українські джерела, і геть інша - коли про ці $40 мільйонів (і не лише про них) пише The Guardian за даними міжнародного розслідування.

Пряма дотичність президента до міжнародних схем з відмивання грошей - це скандал. В нормі для розвиненої демократії (а не як в Україні) - це відставка і перевибори. Але навіть в наявному варіанті це тяжкі наслідки для міжнародної взаємодії.

От як ви собі уявляєте офіційну співпрацю тих же США з особою, що особисто (не син, не кум) фігурує в матеріалах розслідувань щодо дуже масштабного (йдеться про мільярди доларів) відмивання грошей? Плюс у тому ж відмиванні отак командою і задіяні ще й теперішні посадовці, що їх привів до влади Зеленський. Тобто, Україна тепер виглядає для всього світу як "країна, де при владі команда, що відмиває гроші олігарха". Які кредити, яка реструктуризація міжнародного боргу, яка фінансова допомога? Це непристойно для світових демократій.

Ну і ясно, що перекрити резонанс від "Досьє Пандори" навіть добровільними зізнаннями не вийде.

І я ще 2019-го казав: підтримка Зеленського і його імідж "молодого реформатора з найкращими прагненнями" триматимуться тільки до моменту, як буде доведено його особисту участь у незаконних фінансових схемах олігархів.

Дострокові вибори сьогодні значно збільшили ймовірність...