Скандал вокруг Зеленского и "Досье Пандоры" значительно увеличили вероятность досрочных выборов

Концентрация неоднозначных заявлений на одно выступление Владимира Зеленского заставляет заподозрить, что это была не слишком удачная попытка отвлечь внимание от масштабного (на всю планету, фактически) слива компромата лично на Зеленского через свежеопубликованное "Досье Пандоры"

Концентрация неоднозначных заявлений на одно выступление Владимира Зеленского заставляет заподозрить, что это была не слишком удачная попытка отвлечь внимание от масштабного (на всю планету, фактически) слива компромата лично на Зеленского через свежеопубликованное "Досье Пандоры"

Зеленский в воскресенье в трускавецком "Риксосе" сделал массу очень странных заявлений и несколько заявлений, которые вполне тянут на публичное признание в совершении тяжких преступлений против государства.

Заявление о провале спецоперации с "вагнеровцами": "Мое обсуждение вопроса вагнеровцев было с Лукашенко по телефону, это правда. Когда они заехали автобусами на территорию Беларуси, у меня был разговор с президентом, и я ему сказал: там у вас боевики, и у нас есть информация. Он ответил, что мы изучим этот вопрос и обязательно сделаем все возможное... И все, после этого все". Это признание в личном сливе данных по спецоперации, что привело к ее срыву. С какой целью Зеленский признался и этому - неизвестно. Но одновременно он описал свой личный мотив для срыва спецоперации: якобы к планируемому задержанию был напрямую причастен пятый президент. То есть, важную международную спецоперацию сорвали только ради мелочного желания хоть чем-то досадить предшественнику?

Заявление о предоставлении СНБО недокументированных функций вплоть до прямого запугивания граждан и применения карательных мер без решения суда, при этом Зеленский подает это как достижение: "О СНБО. Это был реальный орган? Он работал до меня? Были какие-то решения? Но все говорили, что это кладбище. Некуда девать министров, нельзя их просто уволить, нужно их туда отправлять. Был реальный Совет национальной безопасности и обороны, который принимал серьезные решения? Начало войны, серьезная санкционная политика, не отдать Крым, отправить туда войска. Что делал Совет национальной безопасности и обороны, когда у нас забирали наши территории? Ноль, не один балл, ноль. И тут заработал орган и выглядит достаточно мощным органом, и так выглядит, что вроде бы, а что они себе позволяют? На место ставим предателей государства. Неправильно это? Нет вопросов, будет после меня по-другому. ...Важно, что у нас появилось СНБО. Этот орган заработал мощно. Разные финансовые группы, олигархи, государственные предатели боятся, каждый день чувствует давление. И люди оценили это, общество поверило. Если ты предатель, мы будем знать, где твое место".

Заявление относительно личных мотивов планируемой отставки спикера ВР - в том числе из-за того, что Разумков выдал ОПЗЖ подписные листы за отставку Зеленского (то есть, выполнил свои должностные обязанности). В целом заявления относительно ВР и спикера констатируют сознательное свержение конституционного парламентско-президентского строя и нарушение системы трех независимых ветвей власти через прямое управление президента законодательной ветвью.

Остальные заявления также поддержали градус абсурдности, в частности с желанием едва ли не "пожизненного президентства" по примеру РФ и СБ.

Концентрация неоднозначных заявлений на одно выступление президента заставляет заподозрить, что это была не слишком удачная попытка отвлечь внимание от масштабного (на всю планету, фактически) слива компромата лично на Зеленского через свежеопубликованное "Досье Пандоры". Потому что одно дело, когда еще в 2019-м году о личном участии Зеленского в выводе в офшоры $40 миллионов из денег Коломойского писали украинские источники, и совсем другое - когда об этих $40 миллионах (и не только о них) пишет The Guardian по данным международного расследования.

Прямая причастность президента к международным схемам по отмыванию денег - это скандал. В норме для развитой демократии (а не как в Украине) - это отставка и перевыборы. Но даже в имеющемся варианте это тяжкие последствия для международного взаимодействия.

Вот как вы себе представляете официальное сотрудничество тех же США с лицом, лично (не сын, не кум) фигурирующим в материалах расследований по очень масштабному (речь идет о миллиардах долларов) отмыванию денег? Плюс в том же отмывании вот так командой и задействованы еще и нынешние чиновники, которых привел к власти Зеленский. То есть, Украина теперь выглядит для всего мира как "страна, где у власти команда, отмывающая деньги олигарха". Какие кредиты, какая реструктуризация международного долга, какая финансовая помощь? Это неприлично для мировых демократий.

Ну и ясно, что перекрыть резонанс от "Досье Пандоры" даже добровольными признаниями не получится.

И я еще в 2019-м говорил: поддержка Зеленского и его имидж "молодого реформатора с лучшими устремлениями" будут держаться только до момента, как будет доказано его личное участие в незаконных финансовых схемах олигархов.

Досрочные выборы сегодня стали значительно более вероятными...