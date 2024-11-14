Наступу на Запоріжжя та окупації обласного центру не буде

Запоріжжя та загрози…В останні кілька днів тільки й розмови про те, що РОВ найближчим часом планують наступати на Запоріжжя та особливо завзяті панікери вже малюють апокаліптичні прогнози про окупацію обласного центру

Запоріжжя та загрози…В останні кілька днів тільки й розмови про те, що РОВ найближчим часом планують наступати на Запоріжжя та особливо завзяті панікери вже малюють апокаліптичні прогнози про окупацію обласного центру

скріншот: t.me/DeepStateUA

Що ж…

Буквально наприкінці вересня я вже публікував допис, у якому відповідав на аналогічне запитання, яке звучало неодноразово – ні, наступу, і окупації Запоріжжя не буде. Активізація РОВ по ЛБЗ – так, причому зараз у окупантів відзначається етап розвідки боєм, але до кінця цього року у них стоять певні завдання. Зокрема:

зрізати Роботинський виступ та відкрити Оріхівський напрямок;

розширити зону контролю у районі Гуляйполя;

повернути під свій контроль втрачені у 2023 році території;

сформувати умови для охоплення з трьох сторін Великої Новосілки, що так само може загрожувати виходом РОВ у Дніпропетровську область, до якої залишилося менше 7,5 км у районі Новодарівки.

Як бачите, до списку планів РОВ і близько не входить окупація Запоріжжя, у короткостроковій та навіть середньостроковій перспективі, що цілком пояснюється відсутністю у них необхідного ресурсу.

Нинішня ситуація навколо активізації РОВ у Запорізькій області так само неправильно доноситься низкою новинних, інформаційних та приватних майданчиків, як свого часу доносилася ситуація напередодні наступу окупантів у Харківській області. Тоді теж по всіх майданчиках неофіційного рівня мчала панічна хвиля, мовляв, РОВ готуються наступати на Харків та захопити його найближчим часом. У підсумку, для РОВ все цілком передбачувано завершилося ув'язуванням у Вовчанську та в районі села Глибоке, навіть не Липців. Але скільки було істерики, коли дуже важливо було зберігати самовладання.

Аналогічно розвивається ситуація зараз і в Запорізькій області, при тому, що потенціал УВ "Дніпро" зосереджено, з урахуванням накопичення ресурсів, особливо в районі Токмака, навіть менше ніж УВ "Білгород" застосувала під час першої хвилі наступу в Харківській області.

Крім того, дуже цікаве явище – зі складу УВ "Дніпро" та УВ "Схід" перекидають підрозділи на зовсім інші напрямки.

У вересні, до складу УВ "Північ", а саме, до курскої компоненти угруповання було відправлено кілька підрозділів зі складу УВ "Дніпро" та з Пологівського напрямку, де оперує УВ "Схід", зокрема 38-й та 64-й ОМСБр. Наприкінці жовтня на Покровський напрямок була перекинута 61-а ОБр МП, зоною відповідальності у якої були Олешки і вона надійшла у розпорядження 2-ї ОВА УВ "Центр", у зв'язку з високими втратами останньої та виснаженням резервів.

Тобто, ви готуєте наступ на великий індустріальний обласний центр, за весь час повномасштабного вторгнення, з яких вам вдалося захопити лише один, Херсон і то, не індустріальний і контроль, над яким було втрачено через кілька місяців і при цьому, ви роздаєте свої підрозділи, рівня бригади, за іншими напрямками? Скажімо так, не зовсім схоже на те, що РОВ готуються окупувати Запоріжжя.

А ось, що так – так це активізуватися по ЛБЗ з урахуванням вищезазначених завдань, які командування вимагає від УВ "Дніпро" та УВ "Схід" виконати до кінця року.

Тож, єдиною загрозою для Запоріжжя залишається цілодобовий терор цивільного населення окупантами.