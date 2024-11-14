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Олександр Коваленко Військовий експерт info@regionews.ua
14 листопада 2024, 07:40

Наступу на Запоріжжя та окупації обласного центру не буде

14 листопада 2024, 07:40
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Запоріжжя та загрози…В останні кілька днів тільки й розмови про те, що РОВ найближчим часом планують наступати на Запоріжжя та особливо завзяті панікери вже малюють апокаліптичні прогнози про окупацію обласного центру
Запоріжжя та загрози…В останні кілька днів тільки й розмови про те, що РОВ найближчим часом планують наступати на Запоріжжя та особливо завзяті панікери вже малюють апокаліптичні прогнози про окупацію обласного центру
скріншот: t.me/DeepStateUA
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Що ж…

Буквально наприкінці вересня я вже публікував допис, у якому відповідав на аналогічне запитання, яке звучало неодноразово – ні, наступу, і окупації Запоріжжя не буде. Активізація РОВ по ЛБЗ – так, причому зараз у окупантів відзначається етап розвідки боєм, але до кінця цього року у них стоять певні завдання. Зокрема:

  • зрізати Роботинський виступ та відкрити Оріхівський напрямок;
  • розширити зону контролю у районі Гуляйполя;
  • повернути під свій контроль втрачені у 2023 році території;
  • сформувати умови для охоплення з трьох сторін Великої Новосілки, що так само може загрожувати виходом РОВ у Дніпропетровську область, до якої залишилося менше 7,5 км у районі Новодарівки.

Як бачите, до списку планів РОВ і близько не входить окупація Запоріжжя, у короткостроковій та навіть середньостроковій перспективі, що цілком пояснюється відсутністю у них необхідного ресурсу.

Нинішня ситуація навколо активізації РОВ у Запорізькій області так само неправильно доноситься низкою новинних, інформаційних та приватних майданчиків, як свого часу доносилася ситуація напередодні наступу окупантів у Харківській області. Тоді теж по всіх майданчиках неофіційного рівня мчала панічна хвиля, мовляв, РОВ готуються наступати на Харків та захопити його найближчим часом. У підсумку, для РОВ все цілком передбачувано завершилося ув'язуванням у Вовчанську та в районі села Глибоке, навіть не Липців. Але скільки було істерики, коли дуже важливо було зберігати самовладання.

Аналогічно розвивається ситуація зараз і в Запорізькій області, при тому, що потенціал УВ "Дніпро" зосереджено, з урахуванням накопичення ресурсів, особливо в районі Токмака, навіть менше ніж УВ "Білгород" застосувала під час першої хвилі наступу в Харківській області.

Крім того, дуже цікаве явище – зі складу УВ "Дніпро" та УВ "Схід" перекидають підрозділи на зовсім інші напрямки.

У вересні, до складу УВ "Північ", а саме, до курскої компоненти угруповання було відправлено кілька підрозділів зі складу УВ "Дніпро" та з Пологівського напрямку, де оперує УВ "Схід", зокрема 38-й та 64-й ОМСБр. Наприкінці жовтня на Покровський напрямок була перекинута 61-а ОБр МП, зоною відповідальності у якої були Олешки і вона надійшла у розпорядження 2-ї ОВА УВ "Центр", у зв'язку з високими втратами останньої та виснаженням резервів.

Тобто, ви готуєте наступ на великий індустріальний обласний центр, за весь час повномасштабного вторгнення, з яких вам вдалося захопити лише один, Херсон і то, не індустріальний і контроль, над яким було втрачено через кілька місяців і при цьому, ви роздаєте свої підрозділи, рівня бригади, за іншими напрямками? Скажімо так, не зовсім схоже на те, що РОВ готуються окупувати Запоріжжя.

А ось, що так – так це активізуватися по ЛБЗ з урахуванням вищезазначених завдань, які командування вимагає від УВ "Дніпро" та УВ "Схід" виконати до кінця року.

Тож, єдиною загрозою для Запоріжжя залишається цілодобовий терор цивільного населення окупантами.

РФ війна окупанти Запоріжжя Запорізька область наступ
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