Чому вирішено зарубати потенційні березневі вибори в Харкові

Два дні тому я задавався тут питанням, навіщо Володимир Зеленський прилітав у Харків на попелище згорілого будинку для літніх людей. Всього пару днів пройшло, а життя саме розставило відповіді, і ось яка картина маслом виходить

Два дні тому я задавався тут питанням, навіщо Володимир Зеленський прилітав у Харків на попелище згорілого будинку для літніх людей. Всього пару днів пройшло, а життя саме розставило відповіді, і ось яка картина маслом виходить

Досить швидко по приїзді Зеленського стало ясно, що головною метою візиту було не попелище, а оглядини Терехова як майбутнього кандидата в мери (тут, мабуть, буде доречно назвати цю злучку не оглядинами, а висвяченням). Не секрет, що раніше Зеленський Харкова уникав, цурався і без потреби не навідувався, а у світлі останніх трьох місяців так взагалі, кажуть, образився на наше місто за те, що київські гравці повирішували все між собою і розставили тут терехових/тимчук/товмасянів (а особливо одіозних бонусних заступників останнього), і всі-всі інтереси були враховані в цій розтяжці, крім інтересів, власне, самого Володимира Олександровича. Тому, зціпивши зуби і підібравши офіційний привід, президент приїздить у Харків кинути прихильний погляд на спадкоємця престолу.

І ось тут історія розшаровується на дві окремі. Перша - це історія про висвячення Терехова, яка, судячи з усього, закінчилася позитивно для останнього. А друга історія - про згорілий будинок для літніх людей, яка, розмотуючись як клубочок, все більше починає нагадувати не напівлегальний сарайчик для милосердного догляду за людьми похилого віку, а нормальний собі такий прибутковий синдикат з мережею точок, своїм масштабом натякає на поінформованість влади на всіх місцевих рівнях. Клубочок, ниточка з якого не може не привести на Конституції, 7.

А ввечері в неділю, абсолютно в неновостійний час, в мережу раптом залітає новина, написана за пояснювальною запискою профільного комітету Ради, з якої випливає, що з трьох необхідних для призначення виборів документів Терехов подав тільки один - власне клопотання. А довідку про смерть не подав. І рішення міськради про констатацію смерті мера не подав, хоча вже відбулася перша сесія.

І хоча в телеграм вже бродить нормально конспірології про те, що міськрада не може надати свідчення, бо в ньому вписана реальна, зовсім інша дата смерті Кернеса (від особливо витончених нумерологів я чув версію, що Гена помер 26-го жовтня, у день виборів), хочеться відзначити, що подібна нісенітниця помилка - "забути" відіслати документи - може бути здійснена виключно при найвищому дозволі. Або при потуранні, що по суті одне і те ж. І тут неважливо вже - чи не надіслав Терехов необхідного спочатку або непотрібне загубилося в коридорах парламентських комітетів. Факт залишається фактом: у результаті приїзду Зеленського Терехов здобув право проігнорувати процедуру і тупо на морозі зарубати потенційні березневі вибори.

Тут, звичайно, паралельно спливає Міша Добкін, якому березневі вибори вигідні, і який тепер до жовтня стрімко втратить свій виборчий шарм на тлі господарсько міцніючого Терехова, і я розумію, що фінт з документами був адресований виключно на збиття Міші (і схвалений Зеленським тому, що він особисто проти кандидатства Добкіна). І я був би радий всьому, що віддаляє це нудне обличчя від мого веселого міста, але я не готовий платити за це о**евшим від всевладдя Тереховим.

А історія з пожежею, яка неминуче призведе в місцеву владу, це просто маленький показовий маркер. Показовий і для Терехова, який грає фінальну партію і втрачати йому майже нічого, і для президента, який на момент прильоту до Харкова вже все зрозумів про ці хоспіси, все зрозумів про роль органів самоврядування у ній, тим не менш висвятив Терехова і благословив його на подальшу фальсифікацію. "Дякую", Володимир, "дуже дякую", нехило ви тут у нас розпетляли, приїжджайте ще (ніт).

Висновків мало, і вони невтішні. Вибори швидше за все будуть в нинішньому жовтні. Добкіна будуть збивати адмінресурсом усіх рівнів (і боженька в допомогу). Терехов, заручившись підтримкою Зеленського, забуріє і буде з боями пробиватися до крісла мера. Підозрюваним у справі пожежі видали адвокатів з орбіти Кернеса, що одночасно розчулює і змушує думати, що їх максимально м'яко виведуть зі справи, щоб розслідування не вийшло на самих себе.

Старі... та бог з ними, зі старими. Скажуть, що у припадку Альцгеймера постояльці включили всі обігрівачі одночасно, ось і згоріли. Не псувати ж атмосферу до мерських, тим більше Ігорю Олександровичу зараз на розтяжках і так ох як непросто.

А ми й далі будемо дивитися як Зеленський розмінює свої страх і безпорадність перед Харковом на крісла для харківських чортів.