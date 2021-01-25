Почему решено зарубить потенциальные мартовские выборы в Харькове

Два дня назад я задавался тут вопросом, зачем Володимир Зеленский прилетал в Харьков на пожарище сгоревшего дома престарелых. Всего пару дней прошло, а жизнь сама расставила ответы, и вот какая картина маслом получается

Два дня назад я задавался тут вопросом, зачем Володимир Зеленский прилетал в Харьков на пожарище сгоревшего дома престарелых. Всего пару дней прошло, а жизнь сама расставила ответы, и вот какая картина маслом получается

Достаточно быстро по приезду Зеленского стало ясно, что главной целью визита было не пепелище, а последовавшие после смотрины Терехова в качестве будущего кандидата в мэры (здесь, наверное, будет уместно назвать эту случку не смотринами, а рукоположением). Не секрет, что раньше Зеленский Харькова избегал, сторонился и без нужды не наведывался, а в свете последних трех месяцев так вообще, поговаривают, разобиделся на наш город за то, что киевские игроки порешали все между собой и расставили тут тереховых/тимчук/товмасянов (а в особенности одиозных бонусных замов последнего), и все-все интересы были учтены в этой растяжке, кроме интересов, собственно, самого Владимира Александровича. Поэтому, сцепя зубы и подгадав под официальный повод, президент приезжает в Харьков кинуть благосклонный взор на престолонаследника.

И вот тут история расслаивается на две отдельные. Первая - это история про рукоположение Терехова, которая, судя по всему, закончилась положительно для последнего. А вторая история - про сгоревший дом престарелых, которая, разматываясь как клубочек, все больше начинает напоминать не полулегальный сарайчик для милосердного ухода за стариками, а нормальный себе такой прибыльный синдикат с сетью точек, своим масштабом намекающий на осведомленность властей на всех местных уровнях. Клубочек, ниточка из которого не может не привести на Конституции, 7.

А вечером в воскресенье, совершенно в неновостийное время, в сеть вдруг залетает новость, написанная по пояснительной записке профильного комитета Рады, из которой следует, что из трех необходимых для назначения выборов документов Терехов подал только один - собственное ходатайство. А справку о смерти не подал. И решения горсовета о констатации смерти мэра не подал, хотя первая сессия уже состоялась.

И хотя в телеграм уже бродит нормально конспирологии о том, что горсовет не может предоставить свидетельство, ибо в нем вписана реальная, совершенно иная дата смерти Кернеса (от особо изящных нумерологов я слышал версию, что Гена умер 26-го октября, в день выборов), хочется отметить, что подобной нелепости ошибка - "забыть" отослать документы - может быть совершена исключительно при высочайшем соизволении. Или при попустительстве, что по сути одно и то же. И тут неважно уже - не прислал ли Терехов необходимого изначально или ненужное потерялось в коридорах парламентских комитетов. Факт остается фактом: в результате приезда Зеленского Терехов получил право проигнорировать процедуру и тупо на морозе зарубить потенциальные мартовские выборы.

Тут, конечно, параллельно всплывает Миша Добкин, которому мартовские выборы выгодны, и который теперь к октябрю стремительно утратит свой избирательный шарм на фоне хозяйственно крепнущего Терехова, и я понимаю, что финт с документами был адресован исключительно на сбитие Миши (и одобрен Зеленским потому, что он лично против кандидатства Добкина). И я был бы рад всему, что отдаляет это скучное лицо от моего развеселого города, но я не готов платить за это о**евшим от всевластия Тереховым.

А история с пожаром, которая неминуемо приведет в местную власть, это просто маленький показательный маркер. Показательный и для Терехова, который играет финальную партию и терять ему почти нечего, и для президента, который на момент прилета в Харьков уже все понял про эти хосписы, все понял про роль органов самоуправления в ней тем не менее рукоположил Терехова и благословил его на дальнейший подлог. "Дякую", Владимир, "дуже дякую", нехило вы тут у нас респетляли, приезжайте еще (нит).

Выводов мало, и они неутешительны. Выборы скорее всего будут в нынешнем октябре. Добкина будут сбривать админресурсом всех уровней (и боженька в помощь). Терехов, заручившись поддержкой Зеленского, забуреет и будет с боями пробиваться к креслу мэра. Подозреваемым в деле пожара выдали адвокатов из орбиты Кернеса, что одновременно умиляет и заставляет думать, что их максимально мягко выведут из дела, чтобы расследование не вышло на самих себя.

Старики... да бог с ними, со стариками. Скажут, что в припадке Альцгеймера постояльцы включили все обогреватели одновременно, вот и сгорели. Не портить же атмосферу к мэрским, тем более Игорю Александровичу сейчас на растяжках и так ох как непросто.

А мы будем и дальше смотреть как Зеленский разменивает свои страх и беспомощность перед Харьковом на кресла для харьковских чертей.