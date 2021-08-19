Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА

Це скандальне призначення стало підсумком багатомісячного протистояння в міськраді знакового для російсько-української війни міста та викликало сплеск протестів патріотичної частини громадськості Донбасу

Це скандальне призначення стало підсумком багатомісячного протистояння в міськраді знакового для російсько-української війни міста та викликало сплеск протестів патріотичної частини громадськості Донбасу

Фото: facebook.com/vadymlyah

На початку серпня мера Слов'янська Вадима Ляха призначили головою місцевої військово-цивільної адміністрації. Чому саме він став керівником ВЦА стотисячного міста і які можливі наслідки цього рішення, розбирався RegioNews.

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Практично відразу після виборів-2020 ми прогнозували, що політичний клінч між мером Ляхом і ворожою йому коаліцією в міськраді має високі шанси завершитися встановленням режиму військово-цивільної адміністрації. І цей прогноз збувся на сто відсотків.

Нагадаємо, що після місцевих виборів у міськраді було сформовано опозиційну слов'янському градоначальнику більшість з ОПЗЖ, "Нашого краю" і "Партії миру і розвитку". І з першої сесії почалося протистояння між даною коаліцією і Вадимом Ляхом. Перша битва розгорілася з приводу вибору секретаря міськради. Спочатку депутати не дали голосів за призначення секретарем міськради бізнесвумен від "Слуги народу" Ольги Алтуніної, а потім Лях у відповідь ветував проголосовану коаліцією кандидатуру Євгена Ляхового.

Пізніше було кілька провалених голосувань за бюджет 2021 року, а в підсумку більшість депутатів просто стала бойкотувати проведення сесій і роботу комісій міськради. Все це загрожувало повним колапсом міського управління і вибухом невдоволення у великому прифронтовому місті. Логічним виходом з глухого кута виглядали два рішення. Проведення нових виборів мера і міськради або вже відпрацьоване на схожих проблемних містах прифронтового Донбасу рішення про створення тут військово-цивільної адміністрації.

Безглуздість нових виборів

На жаль, будь-кому, хто знайомий з електоральними розкладами в Слов'янську, зрозуміло, що варіант з новими виборами став не виходом. Швидше, мова б йшла про пролонгацію політичної і, як наслідок, соціально-економічної кризи в місті.

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Адже нові вибори фактично підтвердили б нинішній статус-кво. Лях, без сумніву, знову переміг би на виборах, так як його основний суперник - представник ОПЗЖ Павло Придворов - помер у травні від наслідків важкої онкології. А в міськраді знову першу роль грала б ОПЗЖ. І конфлікт знову мав усі шанси продовжитися.

Тому 26 травня указом президента Володимира Зеленського була створена військово-цивільна адміністрація Слов'янська. Й інтригою залишалося тільки те, коли та хто очолить нову ВГА.

Як сепаратист Лях став українським військовим

Чутки про те, що мер Слов'янська Вадим Лях пішов служити в ЗСУ, почали з'являтися в середині літа. Їх достовірність була підтверджена на одній з липневих пресконференцій глави Донецької ОВЦА Павла Кириленка, який прокоментував цю несподівану новину. "На даний момент він є мобілізованим", - сказав Кириленко.

Як з'ясувалося пізніше, Лях підписав контракт на три роки з 54-ю окремою механізованою бригадою імені гетьмана Івана Мазепи. Секрет "раптового нападу патріотизму" Ляха розкривався досить просто. Згідно з нормою законодавства, для того, щоб мати шанс очолити ВЦА, йому необхідно було мати відношення до військових або силових структур.

Представник ветеранської спільноти Донецької області Сергій Кошуков назвав контракт Ляха з ЗСУ ганьбою. "Це ганьба на всі Збройні сили України, для всіх патріотів. Я розмовляв з офіцерами: вони в шоці, вони не хочуть цього. На них всіх натиснули: натиснули з Генерального штабу. А на Генеральний штаб, відповідно, натиснули з Офісу президента Зеленського", - оцінив ситуацію Кошуков.

Нагадаємо, що за Вадимом Ляхом з часів російської окупації Слов'янська тягнеться довгий сепаратистський шлейф. Так, є відео, на якому Лях тисне руку так званому "народному меру" Слов'янська В'ячеславу Пономарьову в квітні 2014 року, а також запис аудіо, де голос, схожий на голос Ляха, пропонує голосувати за легалізацію бойовиків Гіркіна, підтримуючи створення "народних дружин".

Загалом, указ про призначення Ляха викликав цілком передбачувані акції протести патріотичної громадськості Донбасу. Два десятки ветеранів АТО, протестуючи проти призначення Ляха, перекрили трасу "Київ-Довжанський", в Краматорську активісти палили шини перед будівлею ОВЦА, а один з ветеранів оголосив голодування. Однак акції ці були вельми нечисленні і навряд чи мали шанс змусити владу серйозно пошкодувати про свій вибір.

Чому Лях? Логіка влади

Чому все ж при всій "зашквареній" репутації главою Слов'янської ВЦА призначили таки Ляха? Насправді, в цьому була своя "залізна" логіка. По-перше, у міського голови Слов'янська встановилися хороші відносини з головою ОВЦА Кириленком і адміністрацією Зеленського. Він показав себе абсолютно керованим і лояльним мером. Зайвий доказ - "героїчні спроби" протягнути на посаду секретаря Слов'янської міськради "слугу" Алтуніну.

По-друге, Лях - дійсно досвідчений управлінець, який знає проблеми Слов'янська і розуміє, як їх вирішувати. По-третє, спроба призначити прийшлого чиновника могла привезсти дійсно до дестабілізації ситуації в місті. Уявіть ситуацію, при якій прихильники ОПЗЖ об'єдналися з прихильниками Ляха і влаштували б численні акції протести у прифронтовому місті.

Ну і, по-четверте, це наявність "папочок" у силовиків на Вадима Ляха з його сепаратистським минулим. А такий компромат явно буде ще одним вагомим аргументом для підтвердження впевненості в повній "вірності" і лояльності нового глави Слов'янської ВЦА.

В цілому ж ситуація, коли на звільненому прифронтовому Донбасі кількість військово-цивільний адміністрацій з часом збільшується, а не скорочується, наочно демонструє, наскільки тривалим і складним буде процес післявоєнного відновлення. Слов'янськ всього два місяці був в окупації, проте законно і демократично обрана міська влада показала катастрофічну нездатність домовлятися та нести відповідальність перед громадою. Навіть в умовах загрози введення військово-цивільної адміністрації. Так що інструментарій ВЦА, судячи з усього, буде ще довго залишатися для Києва єдиним ефективним методом управління в прифронтовій зоні.