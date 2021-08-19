Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА

Это скандальное назначение стало итогом многомесячного противостояния в горсовете знакового для российско-украинской войны города и вызвало всплеск протестов патриотической части общественности Донбасса

Это скандальное назначение стало итогом многомесячного противостояния в горсовете знакового для российско-украинской войны города и вызвало всплеск протестов патриотической части общественности Донбасса

Фото: facebook.com/vadymlyah

В начале августа мэра Славянска Вадима Ляха назначили главой местной военно-гражданской администрации. Почему именно он стал руководителем ВГА стотысячного города и каковы возможные последствия этого решения, разбирался RegioNews.

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Практически сразу после выборов-2020 мы прогнозировали, что политический клинч между мэром Ляхом и враждебной ему коалицией в горсовете имеет высокие шансы завершиться установлением режима военно-гражданской администрации. И этот прогноз сбылся на сто процентов.

Напомним, что после местных выборов в горсовете было сформировано оппозиционное славянскому градоначальнику большинство из ОПЗЖ, "Нашего края" и "Партии мира и развития". И с первой сессии началось противостояние между данной коалицией и Вадимом Ляхом. Первая битва разгорелась по поводу выбора секретаря горсовета. Сначала депутаты не дали голосов за назначение секретарем горсовета бизнесвумен от "Слуги народа" Ольги Алтуниной, а потом Лях ответным ходом ветировал проголосованную коалицией кандидатуру Евгения Ляхового.

Позже было несколько проваленных голосований за бюджет 2021 года, а в итоге большинство депутатов просто стало бойкотировать проведение сессий и работу комиссий горсовета. Все это грозило полным коллапсом городского управления и взрывом недовольства в крупном прифронтовом городе. Логичным выходом из тупика выглядели два решения. Проведение новых выборов мэра и горсовета или уже отработанное на похожих проблемных городах прифронтового Донбасса решение о создании тут военно-гражданской администрации.

Бессмысленность новых выборов

Увы, любому, кто знаком с электоральными раскладами в Славянске, понятно, что вариант с новыми выборами стал не выходом. Скорее, речь бы шла о пролонгации политического и, как следствие, социально-экономического кризиса в городе.

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Ведь новые выборы фактически подтвердили б нынешний статус-кво. Лях, без сомнения, вновь победил бы на выборах, так как его основной соперник - представитель ОПЗЖ Павел Придворов - скончался в мае от последствий тяжелой онкологии. А в горсовете снова первую роль играла бы ОПЗЖ. И конфликт опять имел все шансы продолжиться.

Поэтому 26 мая указом президента Владимира Зеленского была создана военно-гражданская администрация Славянска. И интригой оставалась только то, когда и кто возглавит новую ВГА.

Как сепаратист Лях стал украинским военным

Слухи о том, что мэр Славянска Вадим Лях ушел служить в ВСУ, начали появляться в середине лета. Их достоверность была подтверждена на одной из июльских пресс-конференций главы Донецкой ОВГА Павла Кириленко, который прокомментировал эту неожиданную новость. "На данный момент он является мобилизованным", - сказал Кириленко.

Как выяснилось позже, Лях подписал контракт на три года с 54-й отдельной механизированной бригадой имени гетмана Ивана Мазепы. Секрет "внезапного приступа патриотизма" Ляха раскрывался достаточно просто. Согласно норме законодательства, для того, чтобы иметь шанс возглавить ВГА, ему необходимо было иметь отношение к военным или силовым структурам.

Представитель ветеранского сообщества Донецкой области Сергей Кошуков назвал контракт Ляха с ВСУ позором. "Это позор на все Вооруженные силы Украины, для всех патриотов. Я разговаривал с офицерами: они в шоке, они не хотят этого. На них всех надавили: надавили из Генерального штаба. А на Генеральный штаб, соответственно, надавили из Офиса президента Зеленского", – оценил ситуацию Кошуков.

Напомним, что за Вадимом Ляхом со времен российской оккупации Славянска тянется длинный сепаратистский шлейф. Так, есть видео, на котором Лях пожимает руку так называемому "народному мэру" Славянска Вячеславу Пономареву в апреле 2014 года, а также запись аудио, где голос, похожий на голос Ляха, предлагает голосовать за легализацию боевиков Гиркина, поддерживая создание "народных дружин".

В общем, указ о назначении Ляха вызвал вполне предсказуемые акции протесты патриотической общественности Донбасса. Два десятка ветеранов АТО, протестуя против назначения Ляха, перекрыли трассу "Киев-Должанский", в Краматорске активисты палили шины перед зданием ОВГА, а один из ветеранов объявил голодовку. Однако акции эти были весьма немногочисленны и вряд ли имели шанс заставить власть серьезно пожалеть о своем выборе.

Почему Лях? Логика власти

Почему все же при всей "зашкваренной" репутации главой Славянской ВГА назначили таки Ляха? На самом деле, в этом была своя "железная" логика. Во-первых, у городского головы Славянска установились хорошие отношения с главой ОВГА Кириленко и администрацией Зеленского. Он показал себя абсолютно управляемым и лояльным мэром. Лишнее доказательство - "героические попытки" протащить на должность секретаря Славянского горсовета "слугу" Алтунину.

Во-вторых, Лях - действительно опытной управленец, который знает проблемы Славянска и понимает, как их решать. В-третьих, попытка назначить пришлого чиновника могла привести действительно к дестабилизации ситуации в городе. Представьте ситуацию, при котором сторонники ОПЗЖ объединились со сторонниками Ляха и устроили бы многочисленные акции протесты в прифронтовом городе.

Ну и, в-четвертых, это наличие "папочек" у силовиков на Вадима Ляха с его сепаратистским прошлым. А такой компромат явно будет еще одним веским аргументом для подтверждения уверенности в полной "верности" и лояльности нового главы Славянской ВГА.

В целом же ситуация, когда на освобожденном прифронтовом Донбассе количество военно-гражданский администраций со временем увеличивается, а не сокращается, наглядно демонстрирует, насколько длительным и сложным будет процесс послевоенного восстановления. Славянск всего два месяца был в оккупации, однако законно и демократически выбранная городская власть показала катастрофическую неспособность договариваться и нести ответственность перед громадой. Даже в условиях угрозы введения военно-гражданской администрации. Так что инструментарий ВГА, судя по всему, будет еще долго оставаться для Киева единственным эффективным методом управления в прифронтовой зоне.