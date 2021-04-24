Ностальгія за скандалом. Чому Авакову не варто згадувати дорогу через Лісопарк

Більш як десять років минуло з моменту будівництва дороги через Лісопарк в Харкові. Вона стала зручним інфраструктурним рішенням, жодного зайвого дерева не постраждало і нічого в лісі крім дороги не побудували. Але коли голова ОДА Михайло Добкін та в.о. мера Геннадій Кернес реалізовували цей потрібний проєкт деякі тепер можновладці просто піарилися на скандалах і протестах. І залякували харків'ян "жахіттями" про забудову парку

Більш як десять років минуло з моменту будівництва дороги через Лісопарк в Харкові. Вона стала зручним інфраструктурним рішенням, жодного зайвого дерева не постраждало і нічого в лісі крім дороги не побудували. Але коли голова ОДА Михайло Добкін та в.о. мера Геннадій Кернес реалізовували цей потрібний проєкт деякі тепер можновладці просто піарилися на скандалах і протестах. І залякували харків'ян "жахіттями" про забудову парку

На міністра внутрішніх справ Арсена Авакова днями накотила хвиля ностальгії. Він опублікував у себе в "Фейсбуці" фото 11-річної давності, де він керує акціями з перешкоджання будівництву дороги через харківський Лісопарк. Арсен Борисович згадує, що тоді – влітку 2010-го, відразу ж після того, як його звільнили з посади губернатора, влада "їх дотиснула" і дорогу через парк побудувала. Але Аваков досі цією дорогою не їздить на знак протесту, і не поїде ніколи, хоча і визнає, що "багатьом ця дорога зручна". Потрібно нагадати, що скандал навколо будівництва дороги між вулицями Сумською та Новгородською та вирубки дерев влітку 2010 року був грандіозний і вийшов далеко за межі Харкова. Три тижні активісти не давали проводити будівельні роботи і провокували силове протистояння з будівельниками. При цьому серед харків'ян активно поширювалися страшилки про те, що після будівництва дороги тодішні голова Харківської ОДА Михайло Добкін і в.о. мера Харкова Геннадій Кернес вирубають взагалі всі дерева в парку, а територію пустять під забудову чи то висотками, чи то котеджними містечками. Що будівництво автотраси знищить не тільки дерева, а й дитячу залізницю, яка є гордістю Харкова. Лякали, що набудують кіосків, і інших МАФів. Але залізниця на місці, ніяких кіосків, котеджів і тим більше висоток в Лісопарку немає. Нічого з цих "жахів" не сталося. Після проведених громадських слухань, не дивлячись на опір "окремих товаришів", будівельні роботи повернулися в нормальне русло. Дорога була побудована і про скандал скоро всі забули. І ось минуло 11 років, дорога побудована і, як вірно зазначив Аваков, багатьом зручна, тому що серйозно розвантажила прилеглі вулиці. Замість вирубаних дерев посаджені нові. І ніякої забудови Лісопарку, якою 11 років тому так лякали, не сталося. У харків'ян є і парк, і зручна транспортна магістраль. Виявилося, що всі протести – це просто піар звільненого губернатора Арсена Авакова, а ностальгує він за скандалами. Які харків'янам навряд чи потрібні.

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