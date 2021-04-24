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24 апреля 2021, 16:45 28

Ностальгия за скандалом. Почему Авакову не стоит вспоминать дорогу через Лесопарк

24 апреля 2021, 16:45 28
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Более десяти лет прошло с момента строительства дороги через Лесопарк в Харькове. Она стала удобным инфраструктурным решением, ни одного лишнего дерева не пострадало и ничего в лесу кроме дороги не построили. Но когда глава ОГА Михаил Добкин и и.о. мэра Геннадий Кернес реализовывали этот нужный проект некоторые теперь властьимущие просто пиарилась на скандалах и протестах. И запугивали харьковчан «ужастиками» о застройке парка
Более десяти лет прошло с момента строительства дороги через Лесопарк в Харькове. Она стала удобным инфраструктурным решением, ни одного лишнего дерева не пострадало и ничего в лесу кроме дороги не построили. Но когда глава ОГА Михаил Добкин и и.о. мэра Геннадий Кернес реализовывали этот нужный проект некоторые теперь властьимущие просто пиарилась на скандалах и протестах. И запугивали харьковчан «ужастиками» о застройке парка
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На министра внутренних дел Арсена Авакова на днях накатила волна ностальгии. Он опубликовал у себя в "Фейсбуке" фото 11-летней давности, где он руководит акциями по препятствованию строительству дороги через харьковский Лесопарк.

Арсен Борисович вспоминает, что тогда – летом 2010-го, сразу же после того, как его уволили с должности губернатора, власть "их дожала" и дорогу через парк построила. Но Аваков до сих пор по этой дороге не ездит в знак протеста, и не поедет никогда, хотя и признает, что "многим эта дорога удобная".

Нужно напомнить, что скандал вокруг строительства дороги между улицами Сумской и Новгородской и вырубки деревьев летом 2010 года был грандиозный и вышел далеко за пределы Харькова. Три недели активисты не давали проводить строительные работы и провоцировали силовое противостояние со строителями. При этом среди харьковчан активно распространялись страшилки о том, что после строительства дороги тогдашние глава Харьковской ОГА Михаил Добкин и и.о. мэра Харькова Геннадий Кернес вырубят вообще все деревья в парке, а территорию пустят под застройку то ли высотками, то ли коттеджными городками. Что строительство автотрассы уничтожит не только деревья, но и Детскую железную дорогу, которая является гордостью Харькова. Пугали, что понастроят ларьков, и других МАФов. Но железная дорога на месте, никаких киосков, коттеджей и тем более высоток в Лесопарке нет. Ничего из этих "ужасов" не произошло.

После проведенных общественных слушаний, не смотря на сопротивление "отдельных товарищей", строительные работы вернулись в нормальное русло. Дорога была построена и о скандале скоро все забыли. И вот прошло 11 лет, дорога построена и, как верно отметил Аваков, многим удобна, потому что серьезно разгрузила прилегающие улицы. Вместо вырубленных деревьев посажены новые. И никакой застройки Лесопарка, которой 11 лет назад так пугали, не произошло. У харьковчан есть и парк, и удобная транспортная магистраль. Оказалось, что все протесты – это просто пиар уволенного губернатора Арсена Авакова, а ностальгирует он за скандалами. Которые харьковчанам вряд ли нужны.

строительство Кернес Геннадий Арсен Аваков дороги Харьков Михаил Добкин

 
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