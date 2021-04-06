Вахтовим методом: сто днів Резніченко між "слугами народу" і "Пропозицією" Філатова

Перший етап повернення Валентина Резніченко до керівництва Дніпропетровщиною був досить передбачуваним - він оточив себе в ОДА кадрами, перевіреними ще у минулу чотирирічну каденцію часів президента Порошенко

Перший етап повернення Валентина Резніченко до керівництва Дніпропетровщиною був досить передбачуваним - він оточив себе в ОДА кадрами, перевіреними ще у минулу чотирирічну каденцію часів президента Порошенко

Як з'ясував RegioNews, з мером Дніпра Борисом Філатовим у нового-старого голови регіону – повне взаєморозуміння, як і з "верхівкою" Дніпропетровської облради. У медіа-просторі він все так само не з'являється, зате його "балакучі голови" бадьоро віщають про плани втілення в життя президентської програми "Велике будівництво".

Повторення – мати навчання

У призначенні Валентина Резніченка керівником Дніпропетровської облдержадміністрації зійшлися, здавалося б, несумісні фактори: у споконвічній вотчині олігарха Ігоря Коломойського Володимир Зеленський поставив своїм намісником не представника "Слуги народу", а політика, що пройшов в облраду під першим номером місцевої політсили "Пропозиція".

Втім, такого роду "каламбур" трапляється з Резніченком не вперше. У березні 2015-го тодішній президент Петро Порошенко звільнив Коломойського з посади голови ОДА та призначив на його місце того ж Резніченка з явним прицілом "послабити" вплив Ігоря Валерійовича на регіон. Потім, після чотирирічного перебування на посаді глави Дніпропетровщини, вже президент Зеленський звільняє Резніченка і не інакше як за іронією долі влітку 2019 року призначає на звільнене крісло явного протеже Коломойського - Олександра Бондаренка.

Півтора року правління останнього ознаменувалися низкою скандалів з освоєнням коштів на різноманітні інфраструктурні проєкти, а також із систематичним згадуванням у зв'язку з цим тепер вже ексглави Дніпропетровської облради Святослава Олійника - давнього соратника знову-таки Коломойського. Але колесо фортуни зробило черговий виток, і ось після свого звільнення Бондаренко не виключив можливості повернення в крісло голови ОДА, заявивши, що традиція зміни комбінації "Бондаренко-Резніченко" може повторитися. Щоправда, не забувши дорікнути свому попереднику-наступнику в тому, що брав у нього область з сотнями недобудованих інфраструктурних об'єктів.

Зазначимо, що зміщення Бондаренко понад сто днів тому сталося ще до початку публічних "гонінь" на Коломойського з боку центральної влади й в першу чергу стало наслідком осінньої кризи в Дніпропетровській облраді. Тоді, за підсумками місцевих виборів-2020, "слуги народу", яких провів до обласного представницького органу вищезгаданий Олійник, не могли знайти достатньої підтримки для формування більшості зі своєю участю. Противагою "СН" стали представники "Пропозиції", ОПЗЖ і "Європейської солідарності", що мали перспективи формування коаліції в облраді.

Причому тут тандем "Гени-Борі"

RegioNews писав, що значний вплив на місцеві осередки цих трьох партій приписують тандему "тіньового мера" Дніпра Геннадія Корбана та його близького друга - дніпровського градоначальника Бориса Філатова. Після Революції гідності тандем "Гени-Борі" був у зв'язці заступників голови ОДА Коломойського, однак, на відміну від Олійника, з часом віддалився від колишнього патрона – Корбан з Філатовим навіть винесли конфлікт з ним у публічну площину.

Повертаючись до грудневої ставки Банкової на Резніченко, то вона цілком зіграла - його прихід керівником обладміністрації "чарівним чином" збігся з початком продуктивної роботи облради. Крига скресла - обласні депутати, нарешті, консолідувалися і змогли обрати свого голову. Ним став депутат від "Слуги народу" безпартійний Микола Лукашук. Подейкують, що він "на короткій нозі" з другом Зеленського, нардепом Юрієм Корявченковим ("Юзіком"). Першим віце-спікером облради обрали одіозного Геннадія Гуфмана - лідера обласного осередку ОПЗЖ, соратника і партнера тандему "Гени-Борі". В якості жирної крапки депутати бадьорим "одобрямсом" ухвалили обласний бюджет на 2021 рік.

Зате в лютому 2021-го вибухнув "мовний" скандал з участю того ж Гуфмана. Виступаючи на засіданні облради, він заявив, що буде говорити "східноукраїнською мовою", маючи на увазі російську. Резніченко, що сидів поруч з ним, засміявся на такий "жарт", але навряд чи цей епізод зміг додати політичних дивідендів і одному, і другому. Втім, схоже, це їх не турбує, на відміну від господарських справ. Адже вони, ці справи, успішно просуваються, а обласний бюджет активно освоюється.

Перші підсумки

Не варто забувати і про колишнього вірного соратника Резніченко - Юрія Голика. Минулої губернаторської каденції цей досвідчений піарник був його правою рукою і представником в медіа-просторі. Саме він давав коментарі, виступав на пресконференціях і ходив на телеефіри. Бо сам Резніченко - людина вкрай непублічна, і широкої впізнаваності серед жителів області явно не набув. Сьогодні Голик займається активним піаром президентської програми "Велике будівництво" і вважається людиною з оточення заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка. RegioNews писав, що, скоріш за все, Голик "посватав" свого колишнього шефа начальнику нинішньому, тобто Тимошенку, той – безпосередньому керівникові Андрію Єрмаку, а голова ОП – вже персонально Зеленському. Очевидно, дана топ-компанія сподівається на активну реалізацію "Великого будівництва" на Дніпропетровщині, річний бюджет якої для регіону може перевищити 2 млрд грн.

До речі, за підсумками ста днів команда Резніченко, серед іншого, відзвітувала про те, що тривають ремонти приймальних відділень в опорних лікарнях, про швидке закінчення ремонту проблемної ділянки траси Дніпро-Київ, про розпочату реконструкцію стадіону "Металург" на малій батьківщині президента - у Кривому Розі. Підкреслюючи, що цей стадіон зможе приймати міжнародні футбольні турніри й стане такою собі спортивно-туристичною перлиною регіону, тим самим явно вставляючи "шпильку" в бік "Дніпро-арени" - дітища Коломойського, що простоює.

Допомагають Резніченко реалізовувати "капітальні" плани центральної влади, не забуваючи про амбіції місцевих еліт, його заступники та когорта перевірених радників. Як в минулу каденцію, так і зараз буквально "з порогу" затьмарили прихід в обладміністрацію скандальні кадрові призначення. Так, в 2015-му Валентин Михайлович особливо запам'ятався тим, що залучив до себе в команду радників одіозного нардепа від БПП Вадима Нестеренка, за яким тягнувся шлейф корупційних скандалів і політичної всеїдності.

У нинішній же прихід в ОДА першим заступником Резніченка став Володимир Орлов - також з непростим минулим. Орлов – "силовик" зі стажем, у 2014 році повинен був потрапити під люстрацію, але уникнув такої долі. Більш того, з численними скандалами пішов на підвищення, зайнявши посаду начальника Південно-Східного міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Ходять чутки про зв'язки Орлова з втікачем-ексміністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком.

Втім, Резніченко, попри численні іміджеві вади, на сьогодні є зручною фігурою і для "президентських", і своїм для місцевих дніпровських. Такий собі провідник між першими особами "Пропозиції" та "Слуги народу", які, м'яко кажучи, теплих почуттів один до одного не мають, однак те ж "Велике будівництво" просувається в умовах ситуативного консенсусу і тиші. А тишу, як відомо, дуже люблять гроші.