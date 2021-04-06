Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова

Первый этап возвращения Валентина Резниченко к руководству Днепропетровщиной был достаточно предсказуемым - он окружил себя в ОГА кадрами, проверенными еще в прошлую четырехлетнюю каденцию времен президента Порошенко

Первый этап возвращения Валентина Резниченко к руководству Днепропетровщиной был достаточно предсказуемым - он окружил себя в ОГА кадрами, проверенными еще в прошлую четырехлетнюю каденцию времен президента Порошенко

Как выяснил RegioNews, с мэром Днепра Борисом Филатовым у нового-старого главы региона – полное взаимопонимание, как и с "верхушкой" Днепропетровского облсовета. В медиа-пространстве он все так же не появляется, зато его "говорящие головы" бодро вещают о планах воплощения в жизнь президентской программы "Большое строительство".

Повторение – мать учения

В назначении Валентина Резниченко руководителем Днепропетровской облгосадминистрации сошлись, казалось бы, несовместимые факторы: в исконной вотчине олигарха Игоря Коломойского Владимир Зеленский поставил своим наместником не представителя "Слуги народа", а политика, прошедшего в облсовет под первым номером местной политсилы "Пропозиція".

Впрочем, такого рода "каламбур" случается с Резниченко не впервые. В марте 2015-го тогдашний президент Петр Порошенко уволил Коломойского с поста главы ОГА и назначил на его место того же Резниченко с явным прицелом "ослабить" влияние Игоря Валериевича на регион. Затем, после четырехлетнего пребывания на посту главы Днепропетровщины, уже президент Зеленский увольняет Резниченко и не иначе как по иронии судьбы летом 2019 года назначает в освободившееся кресло явного протеже Коломойского - Александра Бондаренко.

Полтора года правления последнего ознаменовались чередой скандалов с осваиванием средств на разнообразные инфраструктурные проекты, а также с систематическим упоминанием в этой связи теперь уже экс-главы Днепропетровского облсовета Святослава Олийныка - давнего соратника снова-таки Коломойского. Но колесо фортуны совершило очередной виток, и вот после своего увольнения Бондаренко не исключил возможности возвращения в кресло главы ОГА, заявив, что традиция смены комбинации "Бондаренко-Резниченко" может повториться. Правда, не преминув упрекнуть своего предшественника-преемника в том, что принимал у него область с сотнями недостроенных инфраструктурных объектов.

Отметим, что смещение Бондаренко более ста дней назад произошло еще до начала публичных "гонений" на Коломойского со стороны центральной власти и в первую очередь стало следствием осеннего кризиса в Днепропетровском облсовете. Тогда, по итогам местных выборов-2020, "слуги народа", которых провел в областной представительский орган вышеупомянутый Олийнык, не могли найти достаточной поддержки для формирования большинства со своим участием. Противовесом "СН" стали представители "Пропозиції", ОПЗЖ и "Європейської солідарності", имевшие перспективы формирования коалиции в облсовете.

Причем здесь тандем "Гены-Бори"

RegioNews писал, что значительное влияние на местные ячейки этих трех партий приписывают тандему "теневого мэра" Днепра Геннадия Корбана и его близкого друга - днепровского градоначальника Бориса Филатова. После Революции достоинства тандем "Гены-Бори" был в связке заместителей главы ОГА Коломойского, однако, в отличие от Олийныка, со временем отдалился от бывшего патрона – Корбан с Филатовым даже вынесли конфликт с ним в публичную плоскость.

Возвращаясь к декабрьской ставке Банковой на Резниченко, то она вполне сыграла - его приход руководителем обладминистрации "волшебным образом" совпал с началом продуктивной работы облсовета. Лед тронулся - областные депутаты, наконец, консолидировались и смогли выбрать своего председателя. Им стал прошедший от "Слуги народа" беспартийный Николай Лукашук. Поговаривают, что он – "на короткой ноге" с другом Зеленского, нардепом Юрием Корявченковым ("Юзиком"). Первым вице-спикером облсовета избрали одиозного Геннадия Гуфмана - лидера областной ячейки ОПЗЖ, соратника и партнера тандема "Гены-Бори". В качестве жирной точки депутаты бодрым "одобрямсом" приняли областной бюджет на 2021 год.

Зато в феврале 2021-го разразился "языковой" скандал с участием того же Гуфмана. Выступая на заседании облсовета, он заявил, что будет говорить "на восточноукраинском языке", имея в виду русский. Сидевший рядом с ним Резниченко засмеялся такой "шутке", но вряд ли этот эпизод смог добавить политических дивидендов и одному, и второму. Впрочем, похоже, это их не заботит, в отличие от хозяйственных дел. Ведь они, эти дела, успешно продвигаются, а областной бюджет активно осваивается.

Первые итоги

Не стоит забывать и о бывшем верном соратнике Резниченко - Юрии Голике. В прошлую губернаторскую каденцию этот опытный пиарщик был его правой рукой и представителем в медиа-пространстве. Именно он давал комментарии, выступал на пресс-конференциях и ходил на телеэфиры. Так как сам Резниченко - человек крайне непубличный, и широкой узнаваемости среди жителей области явно не приобрел. Сегодня Голик занимается активным пиаром президентской программы "Большое строительство" и считается человеком из окружения замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. RegioNews писал, что, по всей видимости, Голик "сосватал" своего бывшего шефа начальнику нынешнему, то бишь Тимошенко, тот – непосредственному руководителю Андрею Ермаку, а глава ОП – уже персонально Зеленскому. Очевидно, данная топ-компания надеется на активную реализацию "Большого строительства" на Днепропетровщине, годовой бюджет которой для региона может превысить 2 млрд грн.

Кстати, по итогам ста дней команда Резниченко, среди прочего, отчиталась о продолжающихся ремонтах приемных отделений в опорных больницах, о скором окончании ремонта проблемного участка трассы Днепр-Киев, о начавшейся реконструкции стадиона "Металлург" на малой родине президента - в Кривом Роге. Подчеркивая, что этот стадион сможет принимать международные футбольные турниры и станет такой себе спортивно-туристической жемчужиной региона, тем самым явно вставляя "шпильку" в сторону простаивающей "Днепр-арены" - детища Коломойского.

Помогают Резниченко реализовывать "капитальные" планы центральной власти, не забывая об амбициях местных элит, его заместители и когорта проверенных советников. Как в прошлую каденцию, так и сейчас буквально "с порога" омрачили приход в обладминистрацию скандальные кадровые назначения. Так, в 2015-м Валентин Михайлович особенно запомнился тем, что привлек к себе в команду советников одиозного нардепа от БПП Вадима Нестеренко, за которым тянулся шлейф коррупционных скандалов и политической всеядности.

В нынешний же приход в ОГА первым заместителем Резниченко стал Владимир Орлов - также с непростым прошлым. Орлов – "силовик" со стажем, в 2014 году должен был попасть под люстрацию, но избежал такой участи. Более того, с многочисленными скандалами пошел на повышение, заняв пост начальника Юго-Восточного межрегионального территориального управления Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Ходят слухи о связях Орлова с беглым экс-министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко.

Впрочем, Резниченко, несмотря на многочисленные имиджевые изъяны, на сегодня является удобной фигурой и для "президентских", и своим для местных днепровских. Такой себе проводник между первыми лицами "Пропозиції" и "Слуги народа", которые, мягко говоря, теплых чувств друг к другу не питают, однако то же "Большое строительство" продвигается в условиях ситуативного консенсуса и тишины. А тишину, как известно, очень любят деньги.