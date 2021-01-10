У Львові багато ресторанів вирішили не закриватися на карантин - ЗМІ

Закритися для прийому відвідувачів ресторани повинні були ще 8 січня

Закритися для прийому відвідувачів ресторани повинні були ще 8 січня

Фото: з відкритих джерел

За даними очевидців, у Львові в перші дні посиленого карантину багато ресторанів вирішили не закриватися. Пояснюється це тим, що "власникам вигідніше заплатити штраф, ніж повністю закрити ресторан на карантин".

Як передає RegioNews, про це повідомляє PavlovskyNews.

Так, передплатники видання надіслали відео з одного із закладів Львова, власники якого продовжили повноцінне обслуговування клієнтів.

На відео видно, що всі столики в закладі зайняті. Працівники ресторану кажуть, що будуть приймати відвідувачів до 11 січня.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині за дотриманням локдауну стежать мобільні групи поліції.