09:41  05 листопада
В Україні за добу виявили майже 10 тисяч нових випадків COVID-19
10:13  05 листопада
НАЗК готує позов до власників серверів Реєстру декларацій - хочуть повернути кошти
08:13  05 листопада
Доба в ООС: зафіксовано шість порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2020, 10:23 3

У "Слузі народу" хочуть зменшити дефіцит Держбюджету-2021

05 листопада 2020, 10:23 3
Читайте также на русском языке
Поки невідомо, на скільки можуть переглянути дефіцит
Поки невідомо, на скільки можуть переглянути дефіцит
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У процесі доопрацювання проєкту державного бюджету на 2021 рік, окрім іншого, може бути переглянутий його дефіцит.

За словами заступника глави бюджетного комітету парламенту Олександра Трухіна ("Слуга народу"), остаточні переговори з Міжнародним валютним фондом і з іншими джерелами макрофінансової допомоги веде уряд і Мінфін, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Ми залишили час (щодо перегляду дефіциту і обсягу запозичень, - ред.) їм на друге читання. Я думаю, що сума дефіциту буде скорочуватися", — припустив Трухін.

Нардеп не зміг уточнити на скільки можуть переглянути дефіцит, додавши, що це буде зрозуміло після переговорів із зовнішніми кредиторами.

Нагадаємо, днями комітет парламенту завершив підготовку Держбюджету-2021 до першого читання.

Україна Слуга народа бюджет нардеп дефіцит
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Монархічний Бахмут, скандал у Добропіллі і важке щастя Азарова
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Роман Шрайк
Всі блоги »