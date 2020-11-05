У "Слузі народу" хочуть зменшити дефіцит Держбюджету-2021

Поки невідомо, на скільки можуть переглянути дефіцит

Поки невідомо, на скільки можуть переглянути дефіцит

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У процесі доопрацювання проєкту державного бюджету на 2021 рік, окрім іншого, може бути переглянутий його дефіцит.

За словами заступника глави бюджетного комітету парламенту Олександра Трухіна ("Слуга народу"), остаточні переговори з Міжнародним валютним фондом і з іншими джерелами макрофінансової допомоги веде уряд і Мінфін, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"Ми залишили час (щодо перегляду дефіциту і обсягу запозичень, - ред.) їм на друге читання. Я думаю, що сума дефіциту буде скорочуватися", — припустив Трухін.

Нардеп не зміг уточнити на скільки можуть переглянути дефіцит, додавши, що це буде зрозуміло після переговорів із зовнішніми кредиторами.

Нагадаємо, днями комітет парламенту завершив підготовку Держбюджету-2021 до першого читання.