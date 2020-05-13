Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського

Якщо мери українських міст для участі у прийдешніх виборах до місцевих рад об’єднаються у партію, це означатиме, що порозуміння місцевої влади з центральною досягти не вдалося. «І звідти пече, і звідси гаряче», – у такій ситуації можуть опинитися не лише міста-мільйонники, а й «середняки» на кшталт Полтави.

Якщо мери українських міст для участі у прийдешніх виборах до місцевих рад об’єднаються у партію, це означатиме, що порозуміння місцевої влади з центральною досягти не вдалося. «І звідти пече, і звідси гаряче», – у такій ситуації можуть опинитися не лише міста-мільйонники, а й «середняки» на кшталт Полтави.

Перспективи цього протистояння спрогнозувати важко, але спробувати можна: вибори ж бо дуже схожі на гру в покер – іноді спрацьовує зовсім неочікувана ставка. Найцікавіше ж тут те, чиєю ця ставка буде і чи варто Полтаві зі своїм містечковим покер-румом втручатися до комбінацій українських суперхайроллерів.

Сміливі люди

"Я не знаю, як там у вас у Новомосковську, П’ятихатках, Марганці та Полтаві з господарством, але ваші керівники – сміливі люди. Цінуйте це", – так на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав мер Дніпра Борис Філатов.

Йшлося про те, що серед поручителів на суді над Покровським міським головою Олександром Шаповалом, якого обвинуватили у розкраданні коштів, разом з Борисом Філатовим та небагатьма мерами міст Дніпропетровщини був і секретар Полтавської міської ради, в.о. Полтавського міського голови Олександр Шамота. Як такий хід оцінили полтавці, поки що не відомо – Олександр Шамота цього особливо не афішував. Як і не відповів на запитання ведучого "4 каналу" з приводу можливості його приєднання до так званої "Партії мерів". Каже: чув про таке, але окрім цього нічого сказати не можу.

А полтавці, як і Борис Філатов, нічого не можуть сказати про те, як у Полтаві з господарством. Дізнаються згодом – під час передвиборчих перегонів. Від Олександра Шамоти про те, як усе добре, а від його опонентів – що у Полтаві майже розруха, тому треба міняти владу.

Тімплей чи індивідуальна гра?

Використати перевагу знання карт один одного, навіть тих, що в рукаві, об’єднавши свої зусилля проти інших гравців, як у покерній схемі під назвою тімплей, – це привабливо, але, принаймні, на місцевих виборах навряд чи результативно. І визначальний чинник те, що карта Дніпра чи Черкас навряд чи зіграє в Полтаві. Хоча, звісно, все залежить від гравця.

Скажімо, на початку карантинних заходів Олександр Шамота чітко виконував урядові вказівки: ринки, ТРЦ та фітнес-клуби зачинив одним із перших, вулиці і під’їзди багатоквартирних будинків дезинфікував, а на закиди, що таке вологе прибирання не має сенсу, відповідав однаково: дмемо на воду, аби якомога краще убезпечити жителів Полтави.

Аж тут до гри вступив ексмер Олександр Мамай: його стріт-флеш завжди мав найсильнішу карту – продуктові набори пенсіонерам. Відтак усі карантинні політичні ставки у Полтаві виявились битими.

Отож, треба міняти стратегію. А тут саме мер Черкас зі своїм демаршем – і нічого йому за те не було. Тому наступний хід Олександра Шамоти – відкриття ринків, бо підприємці ж несуть збитки. Але, за умови повного дотримання санітарних норм. Не дотримались їх на центральному ринку? Ось і штраф 170 тис. грн. через кілька годин після відкриття. "Оце правильно!", – схвалила такі дії одна частина полтавців, у той час як інша реготала: "Та для того ж його і відчинили, щоб оштрафувати – все гроші в бюджет!". Чому з такими порушеннями ринок працював до карантину і як вдалося так швидко ці порушення усунути – залишається лише гадати…

У кого буде флеш-рояль?

Власне, саме це восени і продемонструє, чия позиція "при роздачі" була правильною. Увійти в гру, виграти великий банк і піти – у покері це називається хіт-енд-ран (хапай і біжи), але на виборах ця стратегія спрацьовує дещо по-іншому. Увірватися на політичну арену та відхопити чималу частину електорату – це діє, останні президентські перегони цьому приклад. А от бігти… Ну, хіба до Ростова чи за можайські гори, але це стосується аж ніяк не мерів – і Ростов, і "увірватися та відхопити". Для майбутнього міського голови головне – позитивний з точки зору містян бекграунд. Тому, мабуть, найкраща стратегія зараз – з покерфейсом користуватися пандемією: зачинити ринки, бо міська влада турбується про містян – відчинити, бо збитки людям; про партію мерів чув, але сказати нічого не можу – не до того нині; від якої політичної сили балотуватимуся на прийдешніх виборах – скоро всі все побачать.

Однак, варіант, що це не передвиборча гра, а справжня позиція секретаря Полтавської міської ради, теж є. Чи принесе вона виграшну комбінацію? Усе прояснить шоудаун – остання фаза в роздачі, коли гравці, що залишилися в грі, показують свої карти і визначають виграшну комбінацію. Хоча…

У 2015-му році, коли, фактично, владу у Полтаві здобула "Совість України", депутатські мандати отримали зовсім не ті кандидати, за яких голосували полтавці: усі сім кандидатів згори партійного списку ще до першої сесії відмовилися від своїх місць у Полтавській міській раді. Скільки прізвищ було у виборчому списку між тими, хто, власне, вибори виграв, і тими, хто став депутатами міськради? Кажуть, десятків зо два, але це вже жодного значення не має. Чи вдасться цього разу Олександрові Мамаю розіграти таку комбінацію, залежить від міністерства юстиції – саме воно подало позов до суду, аби скасувати реєстрацію так званих партій-зомбі, що не висували кандидатів до Верховної Ради та на посаду Президента України протягом 10 років. Таких в Україні 48, і "Совість України" серед них.

Партія мера

Чи вступить нинішній в. о. Полтавського міського голови Олександр Шамота до лав "Партії мерів", чи ні – свою партію в тривалому турнірі він грає успішно. Спочатку вдало "тролив" Олександра Мамая, потім створив прецедент, ініціювавши відкликання партією СДП депутата, а, випробувавши таким чином алгоритм на результативність, СДП стала однією з фракцій, що ініціювали сесію, рішенням якої усунули з посади секретаря міськради Оксану Деркач і висловили недовіру Олександрові Мамаю. Олександр Шамота ж став секретарем Полтавської ради і в. о. Полтавського міського голови. А вже через рік разом з партією "Рідне місто" (яку очолює найдосвідченіший політик Полтави Олександр Удовіченко) усунув від керування містом ще одного одіозного політичного гравця – Андрія Матковського.

Якщо в Україні не заборонять на виборах до місцевих рад балотуватися партіям, яких немає в парламенті чи у двох третинах обласних рад, то СДП участь у виборчих перегонах братиме. А як Виборчий кодекс змінять, то Олександрові Шамоті прямий шлях до "Партії мерів". Ну не до "Рідного міста" ж проситися? Шило на мило – це вже не покер…