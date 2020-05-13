Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского

Если мэры украинских городов для участия в грядущих выборах в местные советы объединятся в партию, это будет означать, что понимание местной власти с центральной достичь не удалось. «И оттуда печет, и отсюда горячо», – в такой ситуации могут оказаться не только города-миллионники, но и «середняки» вроде Полтавы.

Если мэры украинских городов для участия в грядущих выборах в местные советы объединятся в партию, это будет означать, что понимание местной власти с центральной достичь не удалось. «И оттуда печет, и отсюда горячо», – в такой ситуации могут оказаться не только города-миллионники, но и «середняки» вроде Полтавы.

Перспективы этого противостояния спрогнозировать трудно, но попробовать можно: выборы ведь очень похожи на игру в покер – иногда срабатывает совсем неожиданная ставка. Самое же интересное здесь то, чьей эта ставка будет и стоит ли Полтаве со своим местечковым покер-румом вмешиваться в комбинации украинских суперхайроллеров.

Смелые люди

"Я не знаю, как там у вас в Новомосковске, Пятихатках, Марганце и Полтаве с хозяйством, но ваши руководители – смелые люди. Цените это", – так на своей странице в соцсети Facebook написал мэр Днепра Борис Филатов.

Речь шла о том, что среди поручителей на суде над Покровским городским головой Александром Шаповалом, которого обвинили в хищении средств, вместе с Борисом Филатовым и немногими мэрами городов Днепропетровщины был и секретарь Полтавского городского совета, и.о. Полтавского городского головы Александр Шамота. Как такой ход оценили полтавчане, пока не известно – Александр Шамота этого особо не афишировал. Как и не ответил на вопросы ведущего "4 канала" по поводу возможности его присоединения к так называемой "Партии мэров". Говорит: слышал о таком, но кроме этого ничего сказать не могу.

А полтавчане, как и Борис Филатов, ничего не могут сказать о том, как в Полтаве с хозяйством. Узнают потом – во время предвыборной гонки. От Александра Шамоты о том, как все хорошо, а от его оппонентов – что в Полтаве почти разруха, поэтому надо менять власть.

Тимплей или индивидуальная игра?

Использовать преимущество знания карт друг друга, даже тех, что в рукаве, объединив свои усилия против других игроков, как в покерной схеме под названием тимплей, – это привлекательно, но, по крайней мере, на местных выборах вряд ли результативно. И определяющий фактор то, что карта Днепра или Черкасс вряд ли сыграет в Полтаве. Хотя, конечно, все зависит от игрока.

Скажем, в начале карантинных мероприятий Александр Шамота четко выполнял правительственные указания: рынки, ТРЦ и фитнес-клубы закрыл одним из первых, улицы и подъезды многоквартирных домов дезинфицировал, а на упреки, что такая влажная уборка не имеет смысла, отвечал одинаково: дуем на воду, чтобы как можно лучше обезопасить жителей Полтавы.

Но тут в игру вступил экс-мэр Александр Мамай: его стрит-флеш всегда имел самую сильную карту – продуктовые наборы пенсионерам. Поэтому все карантинные политические ставки в Полтаве оказались битыми.

Так, надо менять стратегию. А здесь именно мэр Черкасс со своим демаршем – и ничего ему за то не было. Поэтому следующий ход Александра Шамоты – открытие рынков, потому что предприниматели несут убытки. Но, при условии полного соблюдения санитарных норм. Не соблюли их на центральном рынке? Вот и штраф 170 тыс. грн. через несколько часов после открытия. "Вот правильно!", – одобрила такие действия одна часть полтавчан, в то время как другая хохотала: "И для того же его и открыли, чтобы оштрафовать – все деньги в бюджет!". Почему с такими нарушениями рынок работал до карантина и как удалось так быстро эти нарушения устранить – остается только гадать...

У кого будет флеш-рояль?

Собственно, именно это осенью и продемонстрирует, чья позиция "при раздаче" была правильной. Войти в игру, выиграть большой банк и уйти – в покере это называется хит-энд-ран (хватай и беги), но на выборах эта стратегия срабатывает несколько по-другому. Ворваться на политическую арену и отхватить немалую часть электората – это действует, последние президентские выборы тому пример. А вот бежать... Ну, разве до Ростова или за можайские горы, но это касается отнюдь не мэров – и Ростов, и "ворваться и отхватить". Для будущего городского головы главное – положительный с точки зрения горожан бэкграунд. Поэтому, пожалуй, лучшая стратегия сейчас – с покерфейсом пользоваться пандемией: закрыть рынки, потому что городская власть заботится о людях – открыть, ибо ущерб людям; о партии мэров слышал, но сказать ничего не могу – не до того сейчас; от какой политической силы баллотироваться на грядущих выборах – скоро все все увидят.

Однако, вариант, что это не предвыборная игра, а настоящая позиция секретаря Полтавского городского совета, тоже есть. Принесет ли она выигрышную комбинацию? Все прояснит шоудаун – последняя фаза в раздачи, когда игроки, оставшиеся в игре, показывают свои карты и определяют выигрышную комбинацию. Хотя...

В 2015-м году, когда, фактически, власть в Полтаве одержала "Совесть Украины", депутатские мандаты получили совсем не те кандидаты, за которых голосовали полтавчане: все семь кандидатов сверху партийного списка еще до первой сессии отказались от своих мест в Полтавском городском совете. Сколько фамилий было в избирательном списке между теми, кто, собственно, выборы выиграл, и теми, кто стал депутатами горсовета? Говорят, десятка два, но это уже никакого значения не имеет. Удастся ли в этот раз Александру Мамаю разыграть такую комбинацию, зависит от министерства юстиции – именно оно подало иск в суд, чтобы отменить регистрацию так называемых партий-зомби, которые не выдвигали кандидатов в Верховную Раду и на пост Президента Украины в течение 10 лет. Таких в Украине 48, и "Совесть Украины" среди них.

Партия мэра

Вступит ли нынешний и.о. Полтавского городского головы Александр Шамота в ряды "Партии мэров", или нет – свою партию в длительном турнире он играет успешно. Сначала удачно "троллил" Александра Мамая, потом создал прецедент, инициировав отзыв партией СДП депутата, а, испытав таким образом алгоритм на результативность, СДП стала одной из фракций, которые инициировали сессию, решением которого отстранили с должности секретаря горсовета Оксану Деркач и выразили недоверие Александру Мамаю. Александр Шамота же стал секретарем Полтавского совета и и.о. Полтавского городского головы. А уже через год вместе с партией "Родной город" (которую возглавляет опытнейший политик Полтавы Александр Удовиченко) отстранил от управления городом еще одного одиозного политического игрока – Андрея Матковского.

Если в Украине не запретят на выборах в местные советы баллотироваться партиям, которых нет в парламенте или в двух третях областных советов, то СДП участие в избирательных гонках будет. А как Избирательный кодекс изменят, то Александру Шамоти прямой путь к "Партии мэров". Ну не до "Родного города" же проситься? Шило на мыло – это уже не покер...