Ігри скінчилися: навіщо влада поставила вольову крапку в добровільному створенні ОТГ

Процес об'єднання громад вийшов на фінішну пряму, про це свідчить проголосований законопроєкт "Про місцеве самоврядування в Україні". Цей документ дає можливість уряду подавати до Верховної Ради України проєкти законодавчих актів щодо створення районів та їх ліквідацію

Фото: ВРУ

Процес об'єднання громад вийшов на фінішну пряму, про це свідчить проголосований законопроєкт "Про місцеве самоврядування в Україні". Цей документ дає можливість уряду подавати до Верховної Ради України проєкти законодавчих актів щодо створення районів та їх ліквідацію

В середині квітня Кабінет Міністрів України затвердив перспективні плани щодо децентралізації трьох областей: Миколаївської, Житомирської та Харківської. Трохи пізніше плани формування територій громад отримали Івано-Франківська і Тернопільська області.

Належні проєкти розпоряджень уряду розроблені Мінрегіоном відповідно до вимог Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" та методику формування спроможних територіальних громад, написано на сайті Кабміну.

В Україні пройшов "цілий марафон" обговорень з народними депутатами, експертами, областями, громадськістю щодо формування цих планів. Однак у деяких ОДА, з якими нібито радилися, залишилися незадоволені рішенням Кабміну.

Корреспондент RegioNews розбирався у тому, що сталося насправді.

Це скандал чи "ігри" ОДА?

В Харківській області, де отримали новий перспективний план з 56 громадами, заявили, що була допущена помилка. В Харківському центрі розвитку місцевого самоврядування зазначили, що ухвалений документ відрізняється від того, який ОДА відправляла для затвердження в Кабмін.

Розбіжності виникли по чотирьох громадам: Біляївській, Первомайській, Нововодолазькій і Мереф'янській. За версією Кабміну до складу Біляївської ОТГ входять громади: Суданська, Закутновська, Миронівська, Роздольська. За інформацією ОДА, торік до складу цієї громади увійшли Верхнєорільська, Дмитрівська та Красненьківська громади, але вони виявилися в списку іншої ОТГ– Первомайської. Крім того, на думку облдержадміністрації, в Нововодолазьку ОТГ Кабмін не включив Ватутинську і Рокитненську громади, приписавши їх Мереф'янській ОТГ.

Однак, пізніше були опубліковані офіційні документи, які свідчать, що всі зміни в плані були узгоджені саме з ОДА. Підсумкові документи підписував сам голова області Олексій Кучер. І ніяких зауважень у керівництва області не виникло.

Фото документів: Вечірній Харків

А ось заступник голови ХОДА Тарас Пастух розповідає головам місцевих рад, що з ними план не погоджували.

В ОДА, напевно, забули, що їхнім головним завданням було налагодження діалогу між людьми і керівництвом країни, щоб всі залишилися почутими, а думки зрозумілими. Адже міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов наголошував, що вже проведено купу обговорень, в тому числі і за участю облдержадміністрацій, за підсумками яких в Україні повинні з'явитися ОТГ, які будуть розвиватися і зможуть надавати населенню якісні адміністративні та інші послуги.

За п'ять років добровільно об'єднатися так і не змогли

Процес децентралізації стартував ще в 2015 році, за всі ці п'ять років, за даними Мінрегіону, в країні було створено 1029 ОТГ, в які об'єдналися 4698 громад.

Громади-першовідкривачі поступово вивчали всі плюси, які надала їм держава і освоювалися в нових реаліях життя. Після того, як у них були проведені вибори, і вони перебрали на себе повноваження розпоряджатися фінансовими та іншими ресурсами ці громади стали повністю незалежними від районної влади.

Поступово ОТГ ставало все більше, дізнавшись про позитивний досвід інші сільські та селищні ради приєднувалися до вже існуючих ОТГ або створювали нові.

Але на певному етапі виникла заминка, яка призупинила процес децентралізації. В Україні залишилося багато території, а саме 6263 громад, де жителі та обладміністрації не дійшли згоди. Громади залишилися осторонь чекати "світлого майбутнього". Тим самим продовживши існування і районних адміністрацій, які багато в чому дублюють функції місцевих рад.

Крім того, на території країни утворилося багато дрібних і неспроможних громад. Спочатку реформа будувалася в першу чергу на добровільному об'єднанні, тому наразі "розплодилися" ОТГ, які не знають, як звести кінці з кінцями.

Часу на роздуми вже немає

Зараз часу на дискусії не залишилося. Прийшов час поставити вольову крапку в процесі децентралізації, що, по суті, і зробив уряд.

Процес об'єднання громад вийшов на фінішну пряму, про що свідчить проголосований законопроєкт № 2653 "Про місцеве самоврядування в Україні". Цей документ дає можливість уряду ухвалювати необхідні рішення для затвердження адміністративно-територіального устрою на рівні громад: вводить поняття адміністративного центру територіальної громади та території територіальної громад. А також пропонує до ухвалення закону про адміністративно-територіальний устрій України уповноважити Кабмін визначати адміністративні центри та території територіальних громад і дає повноваження подавати до Верховної Ради України проєкти законодавчих актів щодо створення і ліквідації районів.

Варто додати, що на сайті парламенту був зареєстрований проєкт постанови "Про скасування результатів голосування Верховної ради про прийняття цього проєкту закону. Його автор - позафракційний депутат Антон Поляков. Але в п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Ради підписання законопроєкту було розблоковане.

Тим самим закінчивши перший етап реформи, уряд впевнено перейде до другого - зміни меж районів і зменшення їх кількості. Це дозволить провести місцеві вибори вже за умови покриття всієї території України ОТГ та на новій територіальній основі – а це головне завдання по завершенню ключового етапу реформи.