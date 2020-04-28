Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ

Процесс объединения громад вышел на финишную прямую, об этом свидетельствует проголосованный законопроект "О местном самоуправлении в Украине". Этот документ дает возможность правительству подавать в Верховную Раду Украины не только проекты законодательных актов о создании районов, но и об их ликвидации

Фото: ВРУ

Процесс объединения громад вышел на финишную прямую, об этом свидетельствует проголосованный законопроект "О местном самоуправлении в Украине". Этот документ дает возможность правительству подавать в Верховную Раду Украины не только проекты законодательных актов о создании районов, но и об их ликвидации

В средине апреля Кабинет Министров Украины утвердил перспективные планы по децентрализации трех областей: Николаевской, Житомирской и Харьковской. Чуть позже планы формирования территорий громад получили Ивано-Франковская и Тернопольская области.

Соответствующие проекты распоряжений правительства разработаны Минрегионом согласно требованиям Закона Украины "О добровольном объединении территориальных громад" и методике формирования способных территориальных громад, написано на сайте Кабмина.

В Украине прошел "целый марафон" обсуждений с народными депутатами, экспертами, областями, общественностью по формированию этих планов. Однако в некоторых ОГА, с которыми вроде бы как советовались, остались недовольные решением Кабмина.

Корреспондент RegioNews разбирался в том, что произошло на самом деле.

Это скандал или "игры" ОГА?

В Харьковской области, где получили новый перспективный план с 56 громадами, заявили, что была допущена ошибка. В Харьковском центре развития местного самоуправления отметили, что принятый документ отличается от того, который ОГА отправляла для утверждения в Кабмин.

Разногласия возникли по четырем громадам: Беляевской, Первомайской, Нововодолажской и Мерефянской. По версии Кабмина в состав Беляевской ОТГ входят громады: Суданская, Закутновская, Мироновская, Роздольская. По информации ОГА, в прошлом году в состав этой же громады вошли Верхнеорельская, Дмитриевская и Красненковская громады, но они оказались в списке другой ОТГ – Первомайской. Кроме того, по мнению облгосадминистрации, в Нововодолажскую ОТГ Кабмин не включил Ватутинскую и Рокитненскую громады, приписав их Мерефянской ОТГ.

Однако, позже были опубликованы официальные документы, которые свидетельствуют, что все изменения в плане были согласованы именно с ОГА. Итоговые документы подписывал сам глава области Алексей Кучер. И никаких замечаний у руководства области не возникло.

Фото документов: Вечерний Харьков

А вот заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух рассказывает главам местных советов, что с ними план не согласовывали.

В ОГА, наверное, забыли, что их главной задачей было налаживание диалогов между людьми и руководством страны, чтобы все остались понятыми и услышанными. Ведь министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов отмечал, что было проведено массу обсуждений, в том числе и с участием облгосадминистраций, по итогам которых в Украине должны появиться ОТГ, которые будут развиваться и смогут предоставлять населению качественные административные и другие услуги.

За пять лет добровольно объединиться так и не смогли

Процесс децентрализации стартовал еще в 2015 году, за все эти пять лет, по данным Минрегиона, в стране было создано 1029 ОТГ, в которые объединились 4698 громад.

Громады-первооткрыватели постепенно изучали все плюсы, которые предоставило им государство и осваивались в новых реалиях жизни. После того, как в них были проведены выборы, и они перебрали на себя полномочия распоряжаться финансовыми и другими ресурсами эти громады стали полностью независимыми от районной власти.

Постепенно ОТГ становилось все больше, узнав о позитивном опыте остальные сельские и поселковые советы присоединялись к уже существующим или создавали новые.

Но на определенном этапе возникла заминка, которая приостановила процесс децентрализации. В Украине осталось много территории, а именно 6263 громад, где жители и обладминистрации не пришли к общему решению. Громады остались в сторонке ждать "светлого будущего". Тем самым продлив существование и районных администраций, которые во многом дублируют функции местных советов.

Кроме того, по стране образовалось много мелких и неспособных громад. Так как изначально реформа строилась в первую очередь на добровольном объединении, по всей стране "расплодились" ОТГ, которые не знают, как сводить концы с концами.

Времени на раздумья уже нет

Сейчас времени на дискуссии не осталось. Пришла пора поставить волевую точку в процессе децентрализации, что, по сути, и сделало правительство.

Процесс объединения громад вышел на финишную прямую, о что свидетельствует проголосованный законопроект № 2653 "О местном самоуправлении в Украине". Этот документ дает возможность правительству принять необходимые решения для утверждения административно-территориального устройства на уровне громад: вводит понятие административного центра территориальной громады и территории территориальной громад. А также предлагает до принятия закона об административно-территориальном устройстве Украины уполномочить Кабмин определять административные центры и территории территориальных громад и дает полномочия подавать в Верховную Раду Украины проекты законодательных актов о создании и ликвидации районов.

Стоит отметить, что на сайте парламента был зарегистрирован проект постановления "Об отмене результатов голосования Верховной рады о принятии этого проекта закона. Его автор - внефракционный депутат Антон Поляков. Но в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Рады подписание законопроекта было разблокировано.

Тем самым закончив первый этап реформы, правительство уверенно перейдет ко второму - изменению границ районов и уменьшение их количества. Это позволит провести местные выборы уже при покрытия всей территории Украины ОТГ и на новой территориальной основе – а это главная задача по завершению ключевого этапа реформы.