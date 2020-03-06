Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине

В Ровно и дальше идет борьба за право возглавить партийную организацию "Слуги народа"

Фото: flickr

В Ровно и дальше идет борьба за право возглавить партийную организацию "Слуги народа"

В этой борьбе принимали участие народные депутаты, чиновники и влиятельные бизнесмены региона. Пока что определились только с руководителем штаба, но он может "сгореть" в этой ожесточенной войне за право формировать списки на местные выборы.

По последней инсайдерской информации RegioNews список потенциальных глав СН на Ровенщине, который рассматривается в Киеве, содержал три фамилии: ровенский предприниматель Игорь Хомич, пресс-секретарь ровненского губернатора Александр Полищук и главный КВНщик области Юрий Липский.

Сначала все ждали, что интрига разрешится на съезде партии 16 февраля. Но съезд партии Зеленского не назвал фамилию руководителя областной партийной организации. Зато за несколько дней в ровенских СМИ появилась информация, что председателем "слуг" в области стал Юрий Липский. Ссылались местные журналисты на сообщение самого Липского в социальной сети "Фейсбук":

"Меня официально избрали Руководителем штаба Ровенской областной организации политической партии "Слуга Народа". Я осознаю всю ответственность и важность этой должности и обещаю прилагать максимум усилий в процессе работы. Я горжусь быть частью такой сильной команды и буду делать все возможное, чтобы она укреплялась на благо Области и Украины!" - написал Юрий Липский на своей странице.

Казалось бы, все понятно, но вся суть в деталях. Липского назначили "руководителем областного штаба", а не председателем партийной организации. В этом весь фокус: вроде назначили, но непонятно почему именно. Кто такой руководитель штаба, когда выборы еще не объявлены? Какой юридический статус у Юрия Липского? Какие документы он имеет право подписывать и какие решения принимать?

На фото, размещенном на странице Липского изображены (слева направо): нардепы Александр Аликсийчук и Александр Ковальчук, Юрий Липский и народные депутаты Сергей Литвиненко и Александр Салійчук. Отсюда два вопроса. Почему главу штаба выбирают без участия еще двух депутатов от "СН": Дмитрия Соломчука и Романа Иванисова? Почему главу областной организации выбирают лишь некоторые нардепы где-то в банкетке одного из ровенских кафе?

Информированный источник на условиях анонимности рассказал, что партийную конференцию не проводят,потому, что организации по сути не существует. Партия "Слуга народа" на Ровенщине не имеет членов партии и партийных организаций. Даже вышеназванные народные депутаты не являются членами партии. Думаете так нельзя? Можно! Из тех же информированных источников стало известно, что на назначении главы областных "слуг" был и нардеп Роман Иванисов. На фото его нет по имиджевым причинам.

Сразу после объявления главного среди ровенских слуг, к Юрию Липскому потянулись ходоки, которые желают стать депутатами и мэрами на предстоящих местных выборах. Число претендентов на должность городского председателя Ровно сократилось до трех фамилий.

Фаворитом является директор "Ровнооблводоканал" Андрей Карауш. Человек компромиссный для многих влиятельных групп, который помимо всего, еще и заручился поддержкой губернатора области Виталия Коваля.

Двое других - это заместитель городского председателя Ровно Виталий Герман и владелец жилого комплекса "Счастливый" Роман Курис. За Германом стоит народный депутат от "Слуги народа" Александр Ковальчук. Который еще во время парламентских выборов пообещал свою поддержку заместителю мэра. Романа Куриса поддерживает народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук. Который сейчас находится в опале и является единственным депутатом, которого не приглашают делить власть в регионе.

Стоит признать, что не очень получается делить и у тех, кого приглашают. По информации источников, Юрия Липского избрали своеобразной компромиссной фигурой. Целью которой является сбор кандидатур в мэры и депутаты местных советов на предстоящих выборах, их согласование между местными группами влияния и подача списка кандидатур на утверждение в Киев.

Недавно состоялась встреча народных депутатов Александра Ковальчука, Александра Аликсийчука, Сергея Литвиненко, Александра Салийчука и Романа Иванисова в присутствии Юрия Липского. Встреча происходила в кафе "Чаплин", которое принадлежит влиятельному ровенскому бизнесмену Юрию Чабораю. Собирались они для того, чтобы разделить квоты мест в списке на предстоящих местных выборах, но несколькочасовая встреча закончилась ничем.

Делить поровну депутаты отказались. Считая, что каждый в силу своего особого статуса имеет право на большую долю. Делить по зонам влияния тоже не получилось, потому что Александр Салийчук, который прошел по партийному списку, имеет интересы в Гощанском районе, а это часть избирательного округа Романа Иванисова. В округе "янтарных" районов области нет нардепа от "СН", но есть интересы всех "слуг". Особенно в городе Вараш, где находится Ровенская АЭС.

Кроме амбиций народных депутатов есть еще амбиции Юрия Липского, которые пересекаются с интересами вышеупомянутых "джентльменов". Поэтому принципы поровну и по территории избрания не дали возможности договориться.

Пока конфликта еще нет, но чем ближе к выборам, тем градус борьбы будет расти. Уже сегодня для многих понятно, что Липский может не справиться со своей миссией. Не исключено, что его выбрали для того, чтобы сжечь в конфликте и уже потом назначить того, от кого реально будет зависеть формирование команды на предстоящих выборах. Все чаще звучит фамилия Игоря Хомича, о котором уже писали ранее, и остальных претендентов.