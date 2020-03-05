Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами

Після напруженого дня у Верховній Раді, що пройшов зі зміною прем’єр-міністра та уряду країни, президент Володимир Зеленський поїхав у не менш "гарячу точку” - на Полтавщину

Фото: Офис президента

Після напруженого дня у Верховній Раді, що пройшов зі зміною прем’єр-міністра та уряду країни, президент Володимир Зеленський поїхав у не менш "гарячу точку” - на Полтавщину

Прибув Зеленський ефектно - на гелікоптері, і одразу ж взявся до роботи. Спільно із представниками міської влади оглянув будівництво першої бетонної автодороги в Україні, а вже після цього відвідав обсервацію у Нових Санжарах. В санаторії, де відбували карантин евакуйовані через коронавірус з китайської Ухані, на президента вже чекали ексміністерка здоров’я Зоряна Скалецька та призначений вп’яте, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. О 12 годині 5 березня саме дійшов кінця термін карантину і Зеленський особисто зміг привітати людей із виходом на свободу, подарувати квіти та м’які іграшки та зробити з усіма охочими селфі. Користуючись нагодою, президент, на фоні складної епідеміологічної ситуації, закликав українців якнайменше їздити за кордон і більше мандрувати Україною. Також президентові довелось оглянути санітарний вертоліт, готовий перевозити інфекційних хворих із максимальними мірами безпеки. Співробітники Держслужби із надзвичайних ситуацій у майже космічних скафандрах продемонстрували ізоляційну капсулу та реанімаційне обладнання. Після візиту до медичного центру "Нові Санжари" Зеленський зустрівся із представниками малого і середнього бізнесу в Полтавській області, щоб почути від бізнесу його реальні проблеми і можливі варіанти їх вирішення. Загалом початок кількаденного візиту Зеленського на Полтавщину пройшов насичено і обійшовся без масових протестів та гулянь, що вже непогане досягнення у нинішній ситуації.

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