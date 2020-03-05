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05 марта 2020, 20:09 20

Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами

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05 марта 2020, 20:09 20
После напряженного дня в Верховной Раде, который прошел со сменой премьер-министра и правительства страны, президент Владимир Зеленский уехал в не менее "горячую точку” - на Полтавщину
Фото: Офис президента
После напряженного дня в Верховной Раде, который прошел со сменой премьер-министра и правительства страны, президент Владимир Зеленский уехал в не менее "горячую точку” - на Полтавщину

Прибыл Зеленский эффектно - на вертолете, и сразу же приступил к работе. Совместно с представителями городских властей осмотрел строительство первой бетонной автодороги в Украине, а уже после этого посетил обсервацию в Новых Санжарах.

В санатории, где отбывали карантин эвакуированные из-за коронавируса из китайского Уханя, президента уже ждали экс-министр здоровья Зоряна Скалецкая и переназначенный в пятый раз, министр внутренних дел Арсен Аваков.

В 12 часов 5 марта подошел к концу срок карантина и Зеленский лично смог поздравить людей с выходом на свободу, подарить цветы и мягкие игрушки и сделать со всеми желающими селфи.

Пользуясь случаем, президент, на фоне сложной эпидемиологической ситуации, призвал украинцев меньше ездить за границу и больше путешествовать Украиной.

Также президенту пришлось осмотреть санитарный вертолет, готовый перевозить инфекционных больных с максимальными мерами безопасности. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в почти космических скафандрах продемонстрировали изоляционную капсулу и реанимационное оборудование.

После визита в медицинский центр "Новые Санжары" Зеленский встретился с представителями малого и среднего бизнеса в Полтавской области, чтобы услышать от бизнеса его реальные проблемы и возможные варианты их решения.

В целом начало многодневного визита Зеленского на Полтавщину прошло насыщенно и обошлось без массовых протестов и гуляний, что уже неплохое достижение в нынешней ситуации.


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