Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка

Претендент у народні депутати по 179 округу від "Слуги народу" Вікторія Алексейчук знімає свою кандидатуру з довиборів у Верховну Раду – сенсаційна новина про новий виток перегонів на окрузі харківського губернатора облетіла всі ЗМІ

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Претендент у народні депутати по 179 округу від "Слуги народу" Вікторія Алексейчук знімає свою кандидатуру з довиборів у Верховну Раду – сенсаційна новина про новий виток перегонів на окрузі харківського губернатора облетіла всі ЗМІ

Серед причин зняття з реєстрації офіційно джерела називають низький рейтинг кандидата. Неофіційно – "Слуга народу" з самого початку "зливала" округ під ексгубернатора часів Порошенко Юлію Світличну.

Вибори на 179 окрузі у Харківській області привернули увагу всієї країни ще навіть не розпочавшись. Млявий старт кампанії в січні, коли тут було зареєстровано лише два кандидати, цілком окупила активність у лютому, коли за два тижні охочих взяти участь у довиборах стало 43 (абсолютний рекорд для Харківської області), правда трьом кандидатам ЦВК в реєстрації все ж відмовила, а ще один маловідомий претендент у народні обранці знявся в кінці січня. Цікавим виявився і той факт, що більшість кандидатів представляли досі невідомі в регіоні партії. Більшість з них висунули кандидатів з виключно технічної причини – щоб не втратити реєстрацію через неучасть у виборах протягом останніх 10 років. Однак справжній інтерес викликали представники відомих партій.

Від початку незрозумілим для багатьох став вибір відверто слабкого кандидата від провладної партії. "Слуга народу" поставила на свій єдиний великий програш у Харкові у 2019 - Вікторію Алексєйчук. Через харківські пабліки був відразу ж запущений слух про те, що керівництвом партії поставлено завдання забезпечити перемогу кандидата від "Слуги народу" за будь-яку ціну, а в разі програшу, губернатор Кучер поплатиться за невдачу своєю посадою. Куратором процесу навіть призначили народного депутата Павла Сушко, і місцеві слуги нібито швидко почали виконувати розпорядження Києва, не забувши при цьому викликати на підмогу київських технологів, робота яких, однак, далі "креативу" спільної появи на заходах Алексєйчук з головою Харківської обласної адміністрації Кучером не пішла.

Кампанію "слуги" відразу стали називати пересічною, найнятий СММ виявився провальним, а заміри продемонстрували небачений до цього крах – Алексєйчук поступалася своїй основній конкурентці – ексгубернаторці Юлії Світличній в рази. Чому провладна партія зупинила свій вибір саме на Алексєйчук і послабила її ще більше на місцевому рівні залишалося тільки здогадуватися. Однією з основних причин такого вибору і "активності" ведення кампанії місцеві джерела відразу стали називати початковий злив округу під кандидата-самовисуванку Юлію Світличну.

До речі самовисуванкою Світличну можна назвати лише формально. Креатура ексголови Офісу президента Порошенко, а нині голови харківського осередку ОПЗЖ Ігоря Райніна Юлія Світлична де-факто не є самостійною політичною фігурою. До речі, саме ОПЗЖ отримала 2 місця в складі окружної виборчої комісії, один з яких – посаду заступника голови, що дозволяє Райніну не просто бачити виборчу кампанію зсередини, але і певною мірою контролювати процес. До речі, в оточенні солодкої парочки подейкують, що рішення про висунення на довибори далося не відразу: нестабільна ситуація в Харкові дозволяла думати про мерські перегони, які більше цікаві Світличній. Однак пристрасті вляглися швидко і навіть поїздка мера міста Кернеса на 23 лютого "до стоматолога" в РФ не справила необхідного враження на президента.

Водночас Світлична тримала інтригу до останнього в буквальному сенсі, подавши документи на реєстрацію в ЦВК в останній день. В підтвердження того, що адмінресурс став працювати зовсім не на провладного кандидата цікавий і той факт, що виборчий штаб Світличної в Краснограді розташований в будівлі, що належить голові місцевої районної адміністрації. Він же повинен був виступити сполучною ланкою між Світличною та головами сільських і селищних рад. Чи це мав на увазі президент Зеленський, кажучи в один зі своїх візитів губернатору Світличної "не пропадати", тому що "ми вас все одно знайдемо", залишається тільки здогадуватися.

Однак під час підготовки цього матеріалу, на сторінці Слуги народу у Фейсбуці з'явилася заява, присвячена зняттю Алексєйчук з перегонів на 179 окрузі. У повідомленні йдеться, що "поява Юлії Світличної серед кандидатів повністю змінила передвиборчу картину". "Світлична дійсно досвідчений управлінець з конкретними успішними кейсами. І це не просто слова. Це вимірюється реальною підтримкою людей на Харківщині. Було б стратегічною помилкою для "Слуги народу" зупиняти такого фахівця на шляху до Верховної Ради або якось перешкоджати", - йдеться в заяві. У повідомленні також наголошується, що для "Слуги народу" "важливіше, щоб у парламенті з'явився ще один досвідчений політик з реальною і заслуженою підтримкою в суспільстві і щоб між нашою політичною силою і їм було побудовано нормальне співробітництво: "Тим більше, що Юлія Світлична має ті принципи, за якими відбираємо кандидатів і ми: особиста чесність і порядність, незаплямованість корупцією, здатність втілювати стратегію невпинних позитивних змін в країні".

Чи можна вважати подібні стратегії "позитивними змінами" - кожен відповість сам для себе. Ми лише вкажемо на цікаву деталь – зняв свою кандидатуру і Олександр Діденко – технічний кандидат від ОПЗЖ. А це означає, що єдиний переможець на виборах у 179 – му окрузі - як його прозвали колеги "вічний комбінатор" - Ігор Райнін, і зміна старих еліт найближчим часом харківському регіону точно не загрожує.