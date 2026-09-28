Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли 65 ударов по 18 населенным пунктам Сумской области. В результате вражеских атак погибли и ранены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате удара управляемыми авиабомбами погибли 80-летняя женщина и 16-летняя девушка. Ранения и травмы получили семь человек: 66-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет, 51-летний и 41-летний мужчины, 27-летняя женщина и 12-летняя девушка и еще один ребенок. Кроме того, в результате атаки беспилотника травмирована 72-летняя женщина.

В громаде повреждены многоквартирные и частные дома, учебные заведения, гаражи и автомобили.

В Глуховской громаде во время обстрелов повреждения получили многоквартирный дом, магазин и учебное заведение.

Под ударами врага за последние сутки оказались гражданские объекты в пяти районах Киевщины. В результате атак погибли три человека, еще 8 человек получили ранения.