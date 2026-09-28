08:54  28 сентября
На Закарпатье ссора между сожительниками закончилась смертью 55-летней женщины
10:22  28 сентября
Через газопровод и под прикрытием гражданских: как оккупанты бежали из Харьковщины
10:31  28 сентября
Во Львовской области на объездной столкнулись легковушки: один погибший и двое травмированных
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2026, 09:57

На Сумщине из-за обстрелов погибли два человека, восемь – ранены

28 сентября 2026, 09:57
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли 65 ударов по 18 населенным пунктам Сумской области. В результате вражеских атак погибли и ранены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате удара управляемыми авиабомбами погибли 80-летняя женщина и 16-летняя девушка. Ранения и травмы получили семь человек: 66-летний мужчина, две женщины в возрасте 54 лет, 51-летний и 41-летний мужчины, 27-летняя женщина и 12-летняя девушка и еще один ребенок. Кроме того, в результате атаки беспилотника травмирована 72-летняя женщина.

В громаде повреждены многоквартирные и частные дома, учебные заведения, гаражи и автомобили.

В Глуховской громаде во время обстрелов повреждения получили многоквартирный дом, магазин и учебное заведение.

Под ударами врага за последние сутки оказались гражданские объекты в пяти районах Киевщины. В результате атак погибли три человека, еще 8 человек получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область война обстрелы последствия повреждения погибшие пострадавшие
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
После удара РФ по Харьковской области в больнице умер 13-летний мальчик: его мать также погибла
28 сентября 2026, 11:38
Обстрелы и непогода оставили без света потребителей в девяти областях – Минэнерго
28 сентября 2026, 11:37
Россияне ударили по центру Днепра: есть пострадавшие
28 сентября 2026, 11:26
Трамп говорит, что Зеленский согласился "притормозить" удары по НПЗ
28 сентября 2026, 11:10
Атака на Харьков: количество пострадавших увеличилось до 35
28 сентября 2026, 10:55
Во Львовской области на объездной столкнулись легковушки: один погибший и двое травмированных
28 сентября 2026, 10:31
Через газопровод и под прикрытием гражданских: как оккупанты бежали из Харьковщины
28 сентября 2026, 10:22
Ставка на чудо: на что теперь рассчитывает Кремль
28 сентября 2026, 10:14
НДС вырастет на 1%: правительство рассчитывает создать фонд страхования бизнеса на $5 млрд
28 сентября 2026, 09:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Николай Княжицкий
Все блоги »