На Житомирщині внаслідок ворожих ударів пошкоджені промислові об'єкти та склади
Вночі 1 вересня окупаційні війська завдали ударів по Звягельській та Коростенській громадам Житомирської області
Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
Пошкоджень зазнали промислові об'єкти та складські приміщення. На місцях виникли пожежі.
Одне з осередків займання рятувальники вже повністю ліквідували, гасіння другої пожежі наразі триває.
Інформації про жертв та постраждалих немає.
Фахівці проводять обстеження прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів, а правоохоронці документують наслідки ударів росіян по цивільній інфраструктурі.
Нагадаємо, у ніч на 1 вересня російські війська завдали чергового удару по території Одеської області. Внаслідок обстрілу міжнародний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив свою роботу.