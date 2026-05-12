Россияне ударили по железной дороге на Днепропетровщине: повреждены локомотивы, пострадал машинист
Утром 12 мая российские военные атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает RegioNews.
"Мониторинговая команда предупредила об опасности заранее. Но обломками был травмирован машинист, когда тот направлялся к укрытию. Ему оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет", – говорится в сообщении.
В результате попаданий беспилотников повреждены локомотивы и подвижной состав.
Отмечается, что движение поездов в регионе оперативно возобновляется.
"Железнодорожники продолжают работать, обеспечивая сообщение с Днепром и другими регионами страны", – подчеркнул вице-премьер.
Напомним, в ночь на 12 мая российские войска более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровщины, применяя артиллерию, дроны и авиабомбы. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.