Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает RegioNews.

"Мониторинговая команда предупредила об опасности заранее. Но обломками был травмирован машинист, когда тот направлялся к укрытию. Ему оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет", – говорится в сообщении.

В результате попаданий беспилотников повреждены локомотивы и подвижной состав.

Отмечается, что движение поездов в регионе оперативно возобновляется.

"Железнодорожники продолжают работать, обеспечивая сообщение с Днепром и другими регионами страны", – подчеркнул вице-премьер.

Напомним, в ночь на 12 мая российские войска более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровщины, применяя артиллерию, дроны и авиабомбы. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.