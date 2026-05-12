В Николаевской области из-за утренней атаки "шахедов" обесточены населенные пункты
Утром 12 мая российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области ударными дронами типа "шахед"
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
В результате попадания есть обесточивания в некоторых населенных пунктах.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
Энергетики уже приступили к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.
Напомним, утром 12 мая российские военные ударили по железной дороге на Днепропетровщине. В результате попаданий беспилотников повреждены локомотивы и подвижной состав, пострадал машинист.
