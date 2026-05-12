После вражеской атаки в Житомире повреждены дома и авто

Во вторник, 12 мая, в Житомире в результате воздушной атаки получила повреждения гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По его словам, повреждены несколько жилых и хозяйственных помещений, а также автомобили местных жителей.

К счастью, информации о погибших или пострадавших пока нет.

Сейчас специальные службы и правоохранительные органы проводят обследование территории с целью выявления возможных взрывоопасных предметов и документирования последствий атаки.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Киевскую область. В Фастовском районе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Загорелась кровля детского сада. В расположенном рядом четырехэтажном доме выбиты окна. Также повреждены два частных домовладения. Погибших и пострадавших нет.