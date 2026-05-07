На Днепропетровщине мужчина открыл огонь из автомата у многоэтажек

Инцидент произошел в Никополе. Человек произвел около 30 выстрелов

28 апреля около 16:10 в полицию поступило сообщение о повреждении гаража и автомобиля Ford Fusion в результате стрельбы. Это произошло вблизи жилых многоквартирных домов по проспекту Трубников в Никополе.

Выяснилось, что около часа ночи 31-летний мужчина почти 30 раз выстрелил в сторону гаража. В результате повреждены ворота гаража и автомобиль, который там был.

"Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью и совершенное с применением огнестрельного оружия", - сообщили в полиции.

