Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и Офис генпрокурора.

Парень в течение нескольких лет хранил на своем телефоне видеофайлы порнографического характера с участием детей, а впоследствии решил на них заработать. Для поиска покупателей он использовал тематические Телеграм-каналы.

Правоохранители задокументировали факт продажи двух таких видеофайлов в феврале 2026 года. Экспертиза подтвердила, что материалы относятся к детской порнографии.

При осмотре компьютерной техники и смартфона фигуранта полицейские изъяли доказательства хранения и распространения запрещенных материалов. Происхождение видеозаписей устанавливается.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему объявили подозрение по ч. 2, 3 ст. 301-1 УК Украины (хранение детской порнографии с целью сбыта и сбыт детской порнографии).

Фигуранту грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

