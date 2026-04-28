В суд направили обвинительный акт в отношении военнослужащего вооруженных сил РФ, обвиняемого в жестоком обращении с гражданским населением - изнасиловании жительницы Запорожской области

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, события произошли в начале марта 2022 во время оккупации одного из населенных пунктов Запорожской области.

В середине апреля военный РФ в помещении местного предприятия напал на женщину. Чтобы преодолеть сопротивление, он нанес ей удары прикладом оружия по лицу, спине и животу, после чего изнасиловал.

Обвиняемый является военнослужащим 121 стрелкового полка мобилизационного резерва 1 армейского корпуса с РФ (в/ч 08801).

Напомним, что прокуроры специализированного подразделения Офис Генерального прокурора завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении российского военного. Известно, что он на территории Украины изнасиловал несовершеннолетнюю.