21:37  10 апреля
Снег, дождь и заморозки: стало известно, какой будет погода на выходных
20:40  10 апреля
На Волыни мужчина угрожал полицейским гранатой
19:15  10 апреля
В Чернигове в лесу нашли мертвым полицейского
UA | RU
UA | RU
10 апреля 2026, 23:00

Рейсы для уклонистов: в Житомирской области разоблачили незаконный маршрут за границу

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили 31-летнего житомирянина. Он организовал схему переправки мужчин за границу

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В начале апреля мужчина зашел в Telegram-канал с объявлениями о работе. Ему предложили осуществить пассажирские перевозки из Житомира в Ровенскую область. "Работодатель" предложил ему доставить мужчин призывного возраста в пограничную зону, пообещав вознаграждение в 10 000 гривен.

По указанию организатора "рейса" мужчина забрал своим автомобилем Renault Megane первого пассажира и отправился в путь. Для конспирации его пассажира он оставил на одной из АЗС, а затем забрал в Ровно еще двух "туристов". Они передали ему 400 долларов.

Впоследствии водитель по указаниям организатора повез своих пассажиров в один из приграничных населенных пунктов. На всем пути он получал дополнительные подсказки от организатора по изменению движения во избежание блокпостов и контрольных постов пограничников.

В Сарненском районе Ровенской области он согласился подвезти мужчин еще ближе к границе. За это один из "клиентов" перечислил ему 2500 гривен. Правоохранители остановили автомобиль, когда машина уже двигалась по лесной местности.

"Сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее работник одного из ТЦК в Одесской области обещал снять мужчину с розыска и трудоустроить на критическое предприятие с последующим бронированием, а в случае отказа платить запугивал службой на передовой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пересечение границы уклонение от мобилизации полиция Житомирская область
10 апреля 2026, 22:09
Все видео »
Все публикации »
Юрий Касьянов
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »