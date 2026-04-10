Рейсы для уклонистов: в Житомирской области разоблачили незаконный маршрут за границу

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В начале апреля мужчина зашел в Telegram-канал с объявлениями о работе. Ему предложили осуществить пассажирские перевозки из Житомира в Ровенскую область. "Работодатель" предложил ему доставить мужчин призывного возраста в пограничную зону, пообещав вознаграждение в 10 000 гривен.

По указанию организатора "рейса" мужчина забрал своим автомобилем Renault Megane первого пассажира и отправился в путь. Для конспирации его пассажира он оставил на одной из АЗС, а затем забрал в Ровно еще двух "туристов". Они передали ему 400 долларов.

Впоследствии водитель по указаниям организатора повез своих пассажиров в один из приграничных населенных пунктов. На всем пути он получал дополнительные подсказки от организатора по изменению движения во избежание блокпостов и контрольных постов пограничников.

В Сарненском районе Ровенской области он согласился подвезти мужчин еще ближе к границе. За это один из "клиентов" перечислил ему 2500 гривен. Правоохранители остановили автомобиль, когда машина уже двигалась по лесной местности.

"Сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до девяти лет", - сообщили в полиции.

