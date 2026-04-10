Рейси для ухилянтів: на Житомирщині викрили незаконний маршрут за кордон

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

На початку квітня чоловік зайшов у Telegram-канал з оголошеннями про роботу. Йому запропонували здійснити пасажирські перевезення з Житомира до Рівненської області. "Роботодавець" запропонував йому доставити чоловіків призовного віку в прикордонну зону, пообіцявши винагороду в 10 000 гривень.

За вказівкою організатора "рейсу" чоловік забрав своїм автомобілем Renault Megane першого пасажира та вирушив в дорогу. Для конспірації йього пасажира він залишив на одній з АЗС, а потім забрав у Рівному ще двох "туристів". Вони передали йому 400 доларів.

Згодом водій за вказівками організатора повіз своїх пасажирів до одного з прикордонних населених пунктів. На всьому шляху він отримував додаткові підказки від організатора щодо зміни руху з метою уникнення блокпостів та контрольних постів прикордонників.

У Сарненському районі Рівненщини він погодився підвезти чоловіків ще ближче до кордону. За це один із "клієнтів" перерахував йому 2 500 гривень. Правоохоронці зупинили авто, коли машина вже рухалась лісовою місцевістю.

"Повідомили затриманому про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років", - повідомили в поліції.

