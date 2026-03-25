Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, у пʼяного чоловіка виникла суперечка з 10-річним племінником своєї співмешканки, який грався на подвір’ї. Коли хлопчик відмовився допомогти по господарству, чоловік наздогнав його і вдарив по голові дерев’яною штахетою.

Дитину з тяжкою травмою голови госпіталізували до реанімації, лікарі провели термінову операцію.

Затриманому оголосили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 121 КК України). Наразі вирішується питання про обрання 50-річному фігуранту запобіжного заходу.

Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила його.