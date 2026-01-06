На Киевщине легковушка врезалась в дерево: трое пострадавших

Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что пьяный 58-летний водитель Skoda не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП пассажиры авто, мужчины в возрасте 38, 57 и 54 года, получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, 4 января на Львовщине столкнулись два автомобиля. Получили травмы четыре человека, среди них – дети.