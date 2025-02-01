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01 февраля 2025, 19:12

Житомирская компания сотрудничала с военными санаториями России

01 февраля 2025, 19:12
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фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили злоумышленников, продававших оптовые партии отечественных систем отопления для нужд Минобороны РФ

Об этом сообщила СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что к организации сделки причастен руководитель отдела сбыта житомирской компании, производящей тепловые котлы и конвекторы.

С мая 2022 года украинский производитель скрыто продавал продукцию российским предприятиям, сотрудничающим с правительственными структурами России.

Среди главных заказчиков украинской фирмы была компания в Курске, которая поставляла системы отопления в военные санатории страны-агрессора.

Во избежание санкций фигуранты сначала отправляли украинскую продукцию в аффилированные фирмы на территории Евросоюза и Центральной Азии.

Там товар "перепаковывали" под реквизиты иностранных компаний и реэкспортировали в подконтрольное предприятие в Беларуси, а оттуда в Россию.

По такой "схеме" фигуранты переправили в Россию несколько оптовых партий украинских систем обогрева на общую сумму 65 млн гривен.

Во время обысков по адресу компании-производителя и в помещении организатора сделки обнаружены мобильные телефоны, компьютеры и документы с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили руководителю отдела сбыта житомирской компании о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки, в том числе супруги фигуранта – владелицы житомирского предприятия.

Напомним, во Львовской области троих мужчин будут судить за сотрудничество с российскими оккупантами.

Также мы сообщали, что жительницу Харьковщины, выполнявшую задачи российского военкора, приговорили к 11 годам заключения. Она работала информатором окупантов.

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