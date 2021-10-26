В Житомире усилили карантин

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Житомирского городского совета.

Усиление карантина касается работы продовольственных и непродовольственных рынков. Речь идет не только о соблюдении социальной дистанции, заполненности торговой площади не более 50%. Работники учреждений должны иметь сертификат о вакцинации - полную или одной дозой, или наличие отрицательного ПЦР-теста, который будет действовать только 72 часа. Посетителям разрешено находиться там в защитных масках или респираторах.

В мэрии отмечают, что такие же требования распространяются на работу заведений общественного питания. Они имеют право работать при условии заполненности на 50%.