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26 октября 2021, 10:27 393

В Житомире усилили карантин

26 октября 2021, 10:27 393
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Фото из открытых источников
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В Житомире с 26 октября ужесточили карантинные ограничения из-за роста количества больных коронавирусом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Житомирского городского совета.

Усиление карантина касается работы продовольственных и непродовольственных рынков. Речь идет не только о соблюдении социальной дистанции, заполненности торговой площади не более 50%. Работники учреждений должны иметь сертификат о вакцинации - полную или одной дозой, или наличие отрицательного ПЦР-теста, который будет действовать только 72 часа. Посетителям разрешено находиться там в защитных масках или респираторах.

В мэрии отмечают, что такие же требования распространяются на работу заведений общественного питания. Они имеют право работать при условии заполненности на 50%.

Торговые центры, торговые заведения, парикмахерские и салоны красоты, гостиницы и хостелы также смогут работать, если их персонал будет иметь соответствующие документы.

Ранее сообщалось, что в детской больнице Житомира будут принимать больных коронавирусом несовершеннолетних.

коронавирус карантин Житомир

 
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