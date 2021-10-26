У Житомирі посилили карантин

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У Житомирі з 26 жовтня посилили карантинні обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Житомирської міської ради.

Посилення карантину стосується роботи продовольчих і непродовольчих ринків. Йдеться не тільки про дотримання соціальної дистанції, заповненості торгової площі не більше 50%. Працівники закладів повинні мати сертифікат про вакцинацію – повну або однією дозою, або наявність негативного ПЛР-тесту, який діятиме лише 72 години. Відвідувачам дозволено перебувати там у захисних масках або респіраторах.

У мерії зазначають, що такі ж вимоги розповсюджуються на роботу закладів громадського харчування. Вони мають право працювати за умови заповненості на 50%.