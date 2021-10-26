У Житомирі посилили карантин
У Житомирі з 26 жовтня посилили карантинні обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус
Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Житомирської міської ради.
Посилення карантину стосується роботи продовольчих і непродовольчих ринків. Йдеться не тільки про дотримання соціальної дистанції, заповненості торгової площі не більше 50%. Працівники закладів повинні мати сертифікат про вакцинацію – повну або однією дозою, або наявність негативного ПЛР-тесту, який діятиме лише 72 години. Відвідувачам дозволено перебувати там у захисних масках або респіраторах.
У мерії зазначають, що такі ж вимоги розповсюджуються на роботу закладів громадського харчування. Вони мають право працювати за умови заповненості на 50%.
Торгові центри, заклади торгівлі, перукарні та салони краси, готелі та хостели також зможуть працювати, якщо їхній персонал матиме відповідні документи.
Раніше повідомлялося, що у дитячій лікарні Житомира прийматимуть хворих на коронавірус неповнолітніх.