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26 жовтня 2021, 10:27 390

У Житомирі посилили карантин

26 жовтня 2021, 10:27 390
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Фото з відкритих джерел
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У Житомирі з 26 жовтня посилили карантинні обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Житомирської міської ради.

Посилення карантину стосується роботи продовольчих і непродовольчих ринків. Йдеться не тільки про дотримання соціальної дистанції, заповненості торгової площі не більше 50%. Працівники закладів повинні мати сертифікат про вакцинацію – повну або однією дозою, або наявність негативного ПЛР-тесту, який діятиме лише 72 години. Відвідувачам дозволено перебувати там у захисних масках або респіраторах.

У мерії зазначають, що такі ж вимоги розповсюджуються на роботу закладів громадського харчування. Вони мають право працювати за умови заповненості на 50%.

Торгові центри, заклади торгівлі, перукарні та салони краси, готелі та хостели також зможуть працювати, якщо їхній персонал матиме відповідні документи.

Раніше повідомлялося, що у дитячій лікарні Житомира прийматимуть хворих на коронавірус неповнолітніх.

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