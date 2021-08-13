В аэропорту "Житомир" оформили первый международный рейс
В аэропорту "Житомир" был оформлен первый самолет рейсом из США с двумя украинцами на борту
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Самолет, который первым приземлился на аэродроме, - из Соединенных штатов Америки с двумя гражданами Украины на борту. Он примет участие в космическом фестивале "KOROLОV AVIA FEST 2021", - говорится в сообщении.
Напомним, 30 июня Кабмин одобрил открытие аэропорта "Житомир" для международных рейсов.
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