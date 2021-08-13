В аеропорту "Житомир" оформлено перший міжнародний рейс
В аеропорту "Житомир" було оформлено перший літак рейсом зі США із двома українцями на борту
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Літак, який першим приземлився на летовищі, - зі Сполучених штатів Америки з двома громадянами України на борту. Він візьме участь у космічному фестивалі "KOROLОV AVIA FEST 2021", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 червня Кабмін схвалив відкриття аеропорту "Житомир" для міжнародних рейсів.
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