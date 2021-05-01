На Житомирщине будут судить мужчину, который жестоко избил сожительницу

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет

Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет

Рixabay

В Житомирской области, в Пулинской поселковой общине, мужчина палкой избил женщину. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области, пишет RegioNews.

Между бывшими супругами произошел спор. Впоследствии она перешла к физической расправе: мужчина причинил женщине тяжелую травму внутренних органов. Через несколько дней после инцидента у нее ухудшилось самочувствие. Ее госпитализировали в больницу. В медучреждении потерпевшей сделали операцию.

Мужчина свою вину признал.Правоохранители открыли производство по статье "тяжелое телесное повреждение". Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, на Харьковщине напали на бригаду "скорой", в результате чего пострадали люди.