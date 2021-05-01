На Житомирщині судитимуть чоловіка, який жорстоко побив співмешканку
Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років
Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років
У Житомирській області, у Пулинській селищній громаді, чоловік палицею побив жінку. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Про це повідомила прес-служба Національної поліції області, пише RegioNews.
Між колишнім подружжям сталася суперечка. Згодом вона перейшла до фізичної розправи: чоловік спричинив жінці важку травму внутрішніх органів. Через кілька днів після інциденту у неї погіршилося самопочуття. Її госпіталізували до лікарні. У медзакладі потерпілій зробили операцію.
Чоловік свою провину визнав.Правоохоронці відкрили провадження за статтею "важке тілесне ушкодження". Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Нагадаємо, на Харківщині напали на бригаду "швидкої", внаслідок чого постраждали люди.
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