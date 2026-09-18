Фото: ГСЧС

Около 23:00 17 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по торговому центру на правобережье Запорожья

Об этом сообщает и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин и ГСЧС, передает RegioNews.

На месте возник масштабный пожар на общей площади более 10 тысяч квадратных метров. Работа усугублялась постоянными угрозами повторных вражеских ударов, из-за которых огнеборцы отходили в укрытие.

В результате вражеской атаки здание ТЦ выгорело полностью и было разрушено.

Предварительно, пострадал один человек.

Аварийно-спасательные работы завершены. На месте работали все экстренные службы города.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1031 удар по 50 населенным пунктам Запорожской области. Погиб один человек, еще 14 получили ранения.