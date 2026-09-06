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06 сентября 2026, 10:17

Силы ПВО сбили и подавили 88 вражеских БПЛА и дронов во время массированной атаки

06 сентября 2026, 10:17
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Фото иллюстративное
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В ночь на 6 сентября российские войска атаковали Украину 108 ударными беспилотниками разных типов, а также баражирующими боеприпасами S8000 "Бандероль"

Об этом сообщили Воздушные силы, передает RegioNews .

По данным воздушных сил, атака началась с 18:00 5 сентября. Россия запускала Shahed, в том числе реактивные, "Герберы", дроны-имитаторы "Пародия" и S8000 "Бандероль". Пуски производились из районов Миллерового, Орла, Курска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 82 вражеских БПЛА и 6 S8000 "Бандероль".

В то же время, зафиксировали попадание средств воздушного нападения на 11 локациях, еще на 7 локациях упали обломки сбитых целей.

Напомним, что в субботу, 5 сентября, около полудня российские войска атаковали дронами Shahed пассажирский поезд в Чернобаевке Херсонской области . В результате удара ранения получили два человека.

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