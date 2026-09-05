Украину накроет сильный ветер: 6 сентября ожидаются порывы до 20 м/с
В воскресенье, 6 сентября, в Украине ожидается ухудшение погодных условий
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По данным метеорологов, днем в большинстве областей кроме северо-востока страны прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.
Из-за сильного ветра объявлен І уровень опасности – желтый.
Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.
Украинцев призывают быть осторожными во время пребывания на улице и учитывать прогноз погоды при планировании поездок.
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