В результате вражеских атак на Херсонщину пострадали 12 человек

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В течение дня 30 августа в результате российских атак на Херсонщину пострадали 12 гражданских людей. Одиннадцать из них получили травмы и ранения в Херсоне, еще один человек пострадал в Новорайском

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, российские военные атаковали населенные пункты области с применением авиации, артиллерии и беспилотников разных типов.

По состоянию на 17:30 в результате российских ударов ранения и травмы получили 12 гражданских. Также повреждены жилые дома, административное здание и гражданский транспорт.

По фактам атак прокуратура начала досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Прокуроры совместно со следователями продолжают документировать последствия российских обстрелов и собирать доказательства военных преступлений.

Напомним, что российские войска утром в очередной раз атаковали Киев беспилотниками. В результате обстрела в Голосеевском районе столицы возник масштабный пожар в нежилом здании.