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30 августа 2026, 18:20

Минус новые позиции окупантов: как бойцы "Хартии" проводят зачистку лесов на Купянщине

30 августа 2026, 18:20
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Фото: 23 Штурмовой Полк "Р.У.Г" 2 Корпуса НГУ "Хартия"
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Бойцы 23-го отдельного штурмового полка "Р.У.Г." корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" зачистили от российских войск еще 2 квадратных километра лесного массива в Купянском районе Харьковской области, западнее Двухлетней

Об этом сообщил 23-й Штурмовой Полк "Р.У.Г" 2 Корпуса НГУ "Хартия", передает RegioNews .

По данным "Р.У.Г.", украинские штурмовики продвигаются по лесному массиву и вытесняют российских военных из обустроенных опорных пунктов.

Кадры объективного контроля над дронов и нашоломных камер бойцов фиксируют результаты работы штурмовых групп. По данным подразделения, попытки российских военных закрепиться или осуществить контратаку были пресечены, позиции зачищены, а трофеи и документы собраны.

В "Р.У.Г." отметили, что штурмовики продолжают продвижение вглубь лесного массива.

Это продолжение операции, в ходе которой подразделение ранее уволило 7,5 кв. км лесных массивов западнее Двухлетней и установил контроль над северной частью села Западное.

В Нацгвардии подчеркнули, что украинские военные продолжают шаг за шагом оттеснять российские войска и освобождать территорию Украины.

Напомним, что Силы обороны Украины 29 августа и в ночь на 30 августа нанесли удары по ряду военных объектов российских войск. В частности, украинские военные поразили радиолокационную станцию, пункты управления и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

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