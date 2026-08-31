Фото: ОВА

В ночь на 31 августа российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине враг бил по Никополю и Покровской громаде. Повреждена солнечная панель.

На Криворожье под ударом оказалась Зеленодольская громада.

В Синельниковском районе обстрелам подверглись Васильковская, Николаевская и Петропавловская громады: повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и остановка общественного транспорта.

В Павлоградском районе под удар попали Троицкая и Богдановская громады. Возникли пожары, повреждено предприятие. Ранения получил 38-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 923 удара по 51 населенному пункту области. В результате российских атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще трое получили ранения.