07:38  31 августа
На Запорожье из-за российских атак погибли два человека, еще трое ранены
08:52  31 августа
Убили бойца ВСУ и скрылись: на Полтавщине ликвидировали двух российских военных
08:10  31 августа
"Езжай на войну": в Познани поляка избили, приняв за украинца
UA | RU
UA | RU
31 августа 2026, 07:58

Ночная атака на Днепропетровщину: повреждены дома и предприятие

31 августа 2026, 07:58
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 31 августа российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине враг бил по Никополю и Покровской громаде. Повреждена солнечная панель.

На Криворожье под ударом оказалась Зеленодольская громада.

В Синельниковском районе обстрелам подверглись Васильковская, Николаевская и Петропавловская громады: повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и остановка общественного транспорта.

В Павлоградском районе под удар попали Троицкая и Богдановская громады. Возникли пожары, повреждено предприятие. Ранения получил 38-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 923 удара по 51 населенному пункту области. В результате российских атак на Запорожье и Запорожский район погибли два человека, еще трое получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область война обстрелы последствия пострадавший
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
Дроны, КАБы и артиллерия: РФ атаковала Харьковщину, есть раненые
31 августа 2026, 09:24
Убили бойца ВСУ и скрылись: на Полтавщине ликвидировали двух российских военных
31 августа 2026, 08:52
Россияне атаковали Николаевщину "Шахедами": раненый мужчина, поврежденные авто и склад
31 августа 2026, 08:41
РФ запустила по Украине ракету Х-59 и 121 дрон: есть попадания на 11 локациях
31 августа 2026, 08:25
В Херсоне российский дрон атаковал медучреждение: есть пострадавшие
31 августа 2026, 08:14
"Езжай на войну": в Познани поляка избили, приняв за украинца
31 августа 2026, 08:10
Россияне ударили КАБами по Изюму: повреждены более 10 домов и электросети
31 августа 2026, 07:45
На Запорожье из-за российских атак погибли два человека, еще трое ранены
31 августа 2026, 07:38
Потери армии РФ по состоянию на 31 августа: Генштаб обновил данные
31 августа 2026, 07:31
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Юрий Касьянов
Все блоги »