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Встреча президента Украины Владимира Зеленского, диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа возможна только после достижения предварительных договоренностей

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает RegioNews.

По словам Пескова, встреча лидеров якобы не имеет смысла проводить для обсуждения всех деталей потенциального соглашения.

"Такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Договоренности – это отнюдь не примитивное соглашение, это очень сложный процесс урегулирования, состоящий из огромного количества деталей", – заявил Песков.

Он добавил, что, по его мнению, президенты могут встретиться только после того, как основные вопросы будут согласованы на предыдущем этапе.

В то же время Песков обвинил Украину в якобы нежелании заниматься "реальным урегулированием".

Как известно, директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайного визита в Москву предложил Кремлю провести трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского с целью прекращения войны.

По данным Axios, визит Ретклиффа частично преследовал цель выяснить, могут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.

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