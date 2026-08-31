В Запорожье дрон РФ атаковал многоэтажку: среди раненых – подросток
В Запорожье российский FPV-дрон в ночь на 31 августа атаковал многоэтажный жилой дом
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате удара ранения получили два человека, среди них – подросток.
Информация о состоянии пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Напомним, в течение дня 30 августа в результате российских атак на Херсонщину пострадали 12 гражданских людей. Одиннадцать из них получили травмы и ранения в Херсоне, еще один человек пострадал в Новорайском.
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