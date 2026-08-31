Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1600 оккупантов, пять танков, семь бронемашин, 50 артиллерийских систем, семь РСЗО, три средства ПВО, 2055 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 467 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 31.08.26 ориентировочно составили:

Напомним, подразделения Сил обороны Украины 28 августа и в ночь на 29 августа поразили ряд военных целей оккупантов на временно оккупированных территориях и в РФ. В частности, поражены места хранения, подготовки и пуска вражеских ударных БПЛА.